Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатный сезон зовёт: где отдых в сентябре превращается в роскошь без переплат и толп
От SHAMAN до шансона: какие патриотические песни будут учить дети в школах
Бедные океаны рождали богатую жизнь: дефицит металла оказался подарком для микробов
Забудьте про шарлотку: этот пирог с рикоттой и инжиром станет вашим новым фаворитом
Купите не тот ошейник — и вместо защиты получите новые проблемы у любимца
Как выбрать авокадо, которое дозреет за пару дней и сохранит максимум питательных веществ
АКБ перестаёт заводить двигатель: как аккумулятор говорит об усталости
Энергетический голод надвигается? Страны АТЭС бьют тревогу
Украина продолжает мстить Вуди Аллену: кинорежиссёр попал под новые санкции

Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Новый сезон часто вдохновляет на перемены, и обновить прическу — одно из первых желаний. Но есть стили, которые с возрастом играют против нас. Те самые модные когда-то стрижки сегодня могут утяжелять лицо и делать образ жестче.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Ассиметричный боб

Когда-то он считался ультрамодным и придавал дерзости. Но теперь его четкие углы подчеркивают каждую линию, делая лицо "жестким". Сегодня в тренде — более мягкие каре с плавными контурами, которые создают впечатление легкости.

Прямая густая челка

Эффектно? Да. Но после 40 лет она может сосредоточить внимание на лбу и сделать выражение лица напряженным. Гораздо лучше работает "французская" челка-занавес: она обрамляет лицо и придает ему естественность.

Длинные волосы без слоя

Роскошные, но только на первый взгляд. Прямые длинные пряди без градуировки часто утяжеляют образ и подчеркивают усталость волос. Решение простое: добавить легкий каскад или тонкие слои, которые вернут объем и живость.

Главный секрет

С возрастом прическа должна не прятать, а подчеркивать индивидуальность. Легкость, динамика и мягкость линий освежают куда лучше, чем ультрамодные, но неподходящие формы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Как выбрать авокадо, которое дозреет за пару дней и сохранит максимум питательных веществ
АКБ перестаёт заводить двигатель: как аккумулятор говорит об усталости
Энергетический голод надвигается? Страны АТЭС бьют тревогу
Украина продолжает мстить Вуди Аллену: кинорежиссёр попал под новые санкции
Тренировка в кровати: попробуйте эти 5 упражнений для самых ленивых
Россия и Китай обсуждают создание совместных зон в сельском хозяйстве
Рай у причала: названы самые красивые порты мира
Ваш балкон всегда грязный? Вот спасение от вечной пыли, которую скрывают профессиональные клинеры
Строгий отбор: певица Слава удивила требованиями к мужчине своей мечты
Этому способу 100 лет, но он работает: зола сохраняет свёклу лучше любого холодильника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.