Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст

Новый сезон часто вдохновляет на перемены, и обновить прическу — одно из первых желаний. Но есть стили, которые с возрастом играют против нас. Те самые модные когда-то стрижки сегодня могут утяжелять лицо и делать образ жестче.

Стрижка

Ассиметричный боб

Когда-то он считался ультрамодным и придавал дерзости. Но теперь его четкие углы подчеркивают каждую линию, делая лицо "жестким". Сегодня в тренде — более мягкие каре с плавными контурами, которые создают впечатление легкости.

Прямая густая челка

Эффектно? Да. Но после 40 лет она может сосредоточить внимание на лбу и сделать выражение лица напряженным. Гораздо лучше работает "французская" челка-занавес: она обрамляет лицо и придает ему естественность.

Длинные волосы без слоя

Роскошные, но только на первый взгляд. Прямые длинные пряди без градуировки часто утяжеляют образ и подчеркивают усталость волос. Решение простое: добавить легкий каскад или тонкие слои, которые вернут объем и живость.

Главный секрет

С возрастом прическа должна не прятать, а подчеркивать индивидуальность. Легкость, динамика и мягкость линий освежают куда лучше, чем ультрамодные, но неподходящие формы.

