5 деталей в гардеробе, которые превращают элегантность в фарс

Модные детали способны как подчеркнуть стиль, так и полностью разрушить его. Иногда именно аксессуары становятся главной ошибкой в образе, делая его дешевым или безвкусным.
Даже самые дорогие вещи можно испортить неправильно подобранными аксессуарами. Обилие дешевых браслетов, массивные пояса с вычурными пряжками или сумки с броским логотипом часто создают впечатление "слишком старающегося" образа.
Не менее опасны пластиковые украшения, которые быстро теряют вид. Они могут быть хороши для подросткового стиля, но во взрослом гардеробе только подчеркивают несоответствие.
Стиль всегда в мелочах. Лаконичные украшения из металла, однотонные ремни без кричащих пряжек, качественные сумки без лишнего декора выглядят в десятки раз лучше, чем гора дешевых дополнений.
Одна аккуратная деталь способна выделить весь образ, а перебор аксессуаров превращает стиль в хаос.
Главный секрет прост: выбирая аксессуары, стоит думать не о том, чтобы "добавить побольше", а о том, чтобы подчеркнуть именно то, что действительно важно в вашем образе.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
