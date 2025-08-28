От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля

Каникулы закончились, но настроение лета можно сохранить… на кончиках пальцев. Маникюр этой осени — это не просто уход, а игра с цветами, которые меняют образ полностью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красный маникюр

Бургунди: драматизм на кончиках пальцев

В 2025 году глубокий бордовый, почти уходящий в чёрный, стал любимцем знаменитостей. Selena Gomez и Hailey Bieber уже вывели его в топ, сделав из тёмного маникюра новый символ роскоши.

Светлые тона вместо неона

Яркие неоновые оттенки уходят в прошлое. На смену им приходят насыщенные, но элегантные цвета: классический красный, тёплый "сожжённый" оранжевый и сочный зелёный. Эти тона выглядят свежо и одновременно стильно.

Гладкое молочное покрытие

Для тех, кто ценит естественность, молочные и полупрозрачные розовые оттенки становятся настоящим спасением. Такой маникюр смотрится ухоженно, легко комбинируется с любым образом и подходит абсолютно всем.

Шоколадное настроение

Тёплые кофейные и шоколадные оттенки этой осенью на пике. От эспрессо до модного mocha mousse — палитра обещает подчеркнуть любую кожу и подарить маникюру особую изысканность.

Navy blue: альтернатива чёрному

Чёрный — вечная классика, но в холодное время он может выглядеть слишком жёстко. Его место занимает тёмно-синий. Navy blue делает образ благородным и сочетается с любыми осенними оттенками в гардеробе.

