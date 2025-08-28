Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь человек и одна яхта: как расследование вывело на след подрывников "Северных потоков"
В Госдуме оценили возможность повышения цен на связь на фоне ограничений в мессенджерах
Живу под давлением: Диброва эмоционально ответила на обвинения в измене мужу
Метеорит размером с ягоду — а последствия как от взрыва: чем грозят космические камни
Подушки, на которые смотрят с завистью: хэндмейд не уступает интерьерному люксу
Идеальный десерт на вашей кухне: как приготовить карамельные язычки с мороженым
Формула стройности: калории уходят, но мышцы остаются только при одном условии
Орхидеи мстят: одно неверное место в доме лишает их цвета
Запахи исчезают за ночь — и это не магия, а рулон и уксус

От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Каникулы закончились, но настроение лета можно сохранить… на кончиках пальцев. Маникюр этой осени — это не просто уход, а игра с цветами, которые меняют образ полностью.

Красный маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красный маникюр
  • Бургунди: драматизм на кончиках пальцев
    В 2025 году глубокий бордовый, почти уходящий в чёрный, стал любимцем знаменитостей. Selena Gomez и Hailey Bieber уже вывели его в топ, сделав из тёмного маникюра новый символ роскоши.
  • Светлые тона вместо неона
    Яркие неоновые оттенки уходят в прошлое. На смену им приходят насыщенные, но элегантные цвета: классический красный, тёплый "сожжённый" оранжевый и сочный зелёный. Эти тона выглядят свежо и одновременно стильно.
  • Гладкое молочное покрытие
    Для тех, кто ценит естественность, молочные и полупрозрачные розовые оттенки становятся настоящим спасением. Такой маникюр смотрится ухоженно, легко комбинируется с любым образом и подходит абсолютно всем.
  • Шоколадное настроение
    Тёплые кофейные и шоколадные оттенки этой осенью на пике. От эспрессо до модного mocha mousse — палитра обещает подчеркнуть любую кожу и подарить маникюру особую изысканность.
  • Navy blue: альтернатива чёрному
    Чёрный — вечная классика, но в холодное время он может выглядеть слишком жёстко. Его место занимает тёмно-синий. Navy blue делает образ благородным и сочетается с любыми осенними оттенками в гардеробе.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
От бургунди до navy blue: цвета, которые делают руки оружием стиля
Клещ на собаке может стоить жизни: что делать, чтобы не опоздать
Киев в дыму: новые удары ВС РФ потрясли столицу Украины
Экспортный прорыв Титана: экологичный омский каучук проложил дорогу к новым рынкам
Когда дорога исчезает из поля зрения: как защитить глаза за рулём, если солнце слепит прямо в лицо
Спина сказала прощай: как быстро вернуться в строй после сорванной спины — пошаговая инструкция
Паттайя меняется на глазах: туристам придётся привыкнуть к новому порядку
Константин Жучков: Если не знаете свою аудиторию — вы обречены на выживание
Опасные иллюзии: вера в эти юридические мифы может ударить по кошельку
Загадка отсутствия: Татьяна Буланова раскрыла, куда пропал прославивший ее танцор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.