Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компании больше не ценят вашу преданность — вот что они делают за вашей спиной
5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой

Модный апгрейд рубашки: всего 2 слоя ткани, а эффект — как с обложки журнала

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Рубашка — это базовый элемент гардероба, который может кардинально изменить внешний вид. У каждого из нас есть своя любимая рубашка, которую мы надеваем в разных ситуациях — на прогулку, на работу, на пляж. Но как сделать её более актуальной и стильной?

Рубашка
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашка

Ответ прост: многослойность. Этот модный приём никогда не выходит из моды и помогает создать уникальный образ. Он позволяет разнообразить даже самый строгий наряд и сделать его более уютным.

Яркий пример многослойности — образы датского дизайнера Эмили Синдлев, которая в сентябре прошлого года продемонстрировала свои идеи на Неделе моды весна/лето 2025 в Нью-Йорке. Она использовала три рубашки: белую, тёмно-синюю и офисно-синего цвета. Этот простой приём сделал её образ более динамичным и менее формальным. Дополните его ремнём, джинсами и аксессуарами — и вы получите стильный и современный лук, советует греческий Vogue.

Ещё один пример — образы Джули Пелипас, эксперта в создании офисных нарядов. Она сочетает светло-голубую рубашку с шоколадной. Это сочетание придаёт строгому ансамблю нотку элегантности и изысканности.

Таким образом, многослойность — это простой и эффективный способ обновить свой гардероб и создать стильный образ. Попробуйте этот приём, и вы удивитесь, насколько преобразится ваша любимая рубашка.

Уточнения

Руба́шка (уменьшит., руба́ха, от рус. руб, руби́ть, также верхняя сорочка или классическая сорочка) — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Компании больше не ценят вашу преданность — вот что они делают за вашей спиной
5 семейных автомобилей, которые почти не ломаются: эксперты назвали фаворитов
Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него
Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х
Учёные объяснили тайну волн, пугающих моряков веками
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.