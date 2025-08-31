Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С наступлением осени, когда температура снижается и дни укорачиваются, возникает необходимость в более тёплом и комфортном гардеробе. Образы в монохромных тонах, таких как total black, бежевый или землистые оттенки, остаются актуальными, но часто им не хватает той яркости, которую приносит новый сезон. Поэтому мы с нетерпением ждём возможности добавить цвет в свои образы.

Модная девушка осенью
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модная девушка осенью

Давайте обратимся к цветовой палитре, которая станет идеальным дополнением вашего стиля и поднимет настроение. Всегда стоит учитывать рекомендации дизайнеров.

  1. Красный и розовый. Базовые тёплые оттенки лета продолжают набирать популярность и в новом сезоне. Красный и розовый цвета идеально вписываются в осеннюю палитру, создавая стильные трикотажные платья с игривым и нежным настроением.
  2. Синий и оранжевый. Дом моды Saint Laurent представил новую смелую цветовую комбинацию для осеннего офисного гардероба — королевский синий с оранжевым. Это насыщенное и привлекательное сочетание, которое мы с нетерпением ждём, чтобы примерить после летнего отдыха.
  3. Фиолетовый и зелёный. Неожиданное, но эффектное сочетание фиолетового и зелёного пробуждает природную гармонию и вдохновляет. Этот дуэт полон яркости и современной элегантности, идеально подходит для самых запоминающихся образов этого сезона.
  4. Красный и фиолетовый. На подиуме Miu Miu мы увидели взрывное сочетание красного и фиолетового. Эти цвета, обычно ассоциирующиеся с летом, доказали, что могут быть такими же яркими и динамичными и зимой. Комбинируйте их с бежевыми или шоколадными оттенками и дополните образ золотыми аксессуарами для придания блеска, советует греческий Vogue.

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
