Волосы этой осенью засияют иначе: оттенки, которые изменят лицо и настроение

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Осень — идеальное время для обновления, и в первую очередь это касается волос. Когда дни становятся короче, а воздух свежее, именно новый цвет может добавить яркости и подчеркнуть настроение сезона.

Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки

Главный тренд этой осени — баланс между естественностью и смелыми решениями. В моде тёплые, землистые тона и выразительные оттенки, которые освежают лицо и делают образ законченным. Главное — подобрать цвет, который гармонично подчеркнёт индивидуальность.

Холодное вдохновение

Carolyn Bessette blonde — это утончённый вариант светлого, который словно создан для осени. Чистый, сдержанный блонд с лёгкой мягкой подсветкой подойдёт обладательницам холодного типа кожи. Для большего тепла можно добавить тонкие карамельные пряди у лица.

Осенний акцент

Spicy ginger — насыщенный рыжий с золотистыми нотами. Он напоминает о цвете осенних листьев и придаёт лицу сияние. Подходит практически всем, кто хочет оживить образ, не прибегая к радикальным экспериментам.

Эффект кашемира

Cashmere blonde — мягкий многослойный блонд, создающий впечатление объёмных, сияющих волос. Техника окрашивания предполагает игру светлых прядей, будто вдохновлённых фактурой уютных зимних свитеров.

Лесное сияние

Bronde forest glow — микс каштановых и светлых тонов с плавным переходом от корней к концам. Такой цвет словно вобрал в себя атмосферу осеннего леса, добавляя глубины и мягкого блеска.

Классика с изюминкой

Chocolate chestnut объединяет насыщенный тёмно-каштановый с красноватыми или золотистыми нюансами. Этот цвет создаёт впечатление богатой текстуры и идеально подойдёт для тех, кто ищет благородство без резких перемен.

Осень 2025 года обещает многообразие оттенков, которые подстраиваются под характер и стиль, превращая волосы в главное украшение образа.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
