Осень — идеальное время для обновления, и в первую очередь это касается волос. Когда дни становятся короче, а воздух свежее, именно новый цвет может добавить яркости и подчеркнуть настроение сезона.
Главный тренд этой осени — баланс между естественностью и смелыми решениями. В моде тёплые, землистые тона и выразительные оттенки, которые освежают лицо и делают образ законченным. Главное — подобрать цвет, который гармонично подчеркнёт индивидуальность.
Carolyn Bessette blonde — это утончённый вариант светлого, который словно создан для осени. Чистый, сдержанный блонд с лёгкой мягкой подсветкой подойдёт обладательницам холодного типа кожи. Для большего тепла можно добавить тонкие карамельные пряди у лица.
Spicy ginger — насыщенный рыжий с золотистыми нотами. Он напоминает о цвете осенних листьев и придаёт лицу сияние. Подходит практически всем, кто хочет оживить образ, не прибегая к радикальным экспериментам.
Cashmere blonde — мягкий многослойный блонд, создающий впечатление объёмных, сияющих волос. Техника окрашивания предполагает игру светлых прядей, будто вдохновлённых фактурой уютных зимних свитеров.
Bronde forest glow — микс каштановых и светлых тонов с плавным переходом от корней к концам. Такой цвет словно вобрал в себя атмосферу осеннего леса, добавляя глубины и мягкого блеска.
Chocolate chestnut объединяет насыщенный тёмно-каштановый с красноватыми или золотистыми нюансами. Этот цвет создаёт впечатление богатой текстуры и идеально подойдёт для тех, кто ищет благородство без резких перемен.
Осень 2025 года обещает многообразие оттенков, которые подстраиваются под характер и стиль, превращая волосы в главное украшение образа.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.