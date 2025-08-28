Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень 2025 обещает стать временем, когда помада перестанет быть просто завершающим штрихом и превратится в главное оружие красоты. Если летом ценились лёгкость и естественность, то новый сезон приносит смелость, драму и роскошь. Губы этой осенью становятся настоящим холстом: глубокие винные красные, тёплые шоколадные, благородные нюдовые — палитра обещает подчеркнуть индивидуальность каждой женщины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральная помада без парабенов

Игра текстур

Эта осень не ограничится классическими оттенками. На первый план выходят разные текстуры: блестящие виниловые покрытия с "глянцем будущего" и мягкие матовые, которые больше не сушат губы, а ощущаются, как шёлковый шарф на ветру. Теперь макияж строится на контрастах: нежные глаза и акцентные губы или наоборот.

Новая эра матовых

Матовая помада больше не ассоциируется с жёсткостью. Она стала гладкой, шелковистой и комфортной, сохраняя насыщенный пигмент без трещин и сухости. Красные, лиловые и драматичные фиолетовые оттенки задают тон сезона.

Возвращение блеска

Глянец 2025 — это не просто блеск, а бальзам с интеллектом: стойкий, ухаживающий и сияющий. Тёплая карамель, яркие стеклянные красные и лиловые с металлическим отливом превращают губы в ювелирное украшение.

Коричневый снова на троне

Каждое возвращение к 90-м приносит коричневую помаду. Но теперь это не сухие тона, а глубокие, насыщенные и бархатные. Каштан, эспрессо, кирпичный — эти оттенки словно впитали запах осенних листьев и уютных книг.

Нюд нового поколения

Нейтральные оттенки обрели характер. Персиково-розовый, серо-бежевый или розовато-коричневый нюд подчёркивают красоту, а не маскируют её. Они выглядят так, будто их выбрали случайно, но на деле — результат тщательного поиска.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

