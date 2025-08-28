Прыщи на спине: скрытый побочный эффект лета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Лето кажется временем идеальной кожи: загар, море, спорт и отдых на свежем воздухе. Но именно в этот сезон многие сталкиваются с неожиданной проблемой — прыщами на спине. И дело не только в акне: часто высыпания маскируются под аллергию или потницу. Чтобы разобраться, важно понимать истинную причину.

Почему летом появляются прыщи

Тело реагирует на жару, солнце и образ жизни в отпускной период. Сыпь может быть следствием как банального перегрева, так и обострения хронических проблем кожи.

Основные причины:

  • Избыточное солнце — ультрафиолет пересушивает кожу и стимулирует выработку сала, закупоривая поры.
  • Купание в бассейне — хлор разрушает естественный барьер и провоцирует раздражение.
  • Неправильный SPF — тяжелые кремы создают пленку, которая усиливает акне.
  • Синтетическая одежда — не пропускает воздух, создавая "парниковый эффект".
  • Рюкзаки и ремни — постоянное трение приводит к "механическому акне".
  • Редкая гигиена — пыль, пот и остатки косметики становятся питательной средой для бактерий.
  • Хронические заболевания — жара усиливает проявления акне и дерматозов.

Как отличить разные виды сыпи

  • Акне — комедоны, воспаленные узлы, гнойнички. Чаще всего на спине и груди.
  • Потница — мелкие пузырьки после перегрева, сопровождаются зудом.
  • Аллергия на солнце — покраснение, отек, сыпь по типу крапивницы.

Что поможет избавиться от высыпаний

  • Правильное очищение — мягкие гели с кислотами вместо обычного мыла.
  • Отшелушивание — 1-2 раза в неделю кислотные лосьоны или пилинги.
  • Точечные средства — компоненты с серой, цинком или бензоилпероксидом.
  • Увлажнение — легкие лосьоны с ниацинамидом и пантенолом.
  • Гигиена — душ после спорта, смена одежды, антиперспиранты для тела.
  • Профессиональные методы. Гигиеническая чистка — курс каждые 4-6 недель для глубокого очищения и профилактики постакне.

Такие процедуры помогают регулировать работу сальных желез и поддерживать кожу чистой даже в летний сезон.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
