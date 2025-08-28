Прыщи на спине: скрытый побочный эффект лета

Лето кажется временем идеальной кожи: загар, море, спорт и отдых на свежем воздухе. Но именно в этот сезон многие сталкиваются с неожиданной проблемой — прыщами на спине. И дело не только в акне: часто высыпания маскируются под аллергию или потницу. Чтобы разобраться, важно понимать истинную причину.
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Почему летом появляются прыщи
Тело реагирует на жару, солнце и образ жизни в отпускной период. Сыпь может быть следствием как банального перегрева, так и обострения хронических проблем кожи.