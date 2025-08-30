Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения
Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников
Ученые обнаружили супербактерии в сточных водах самолетов: что это значит для нас
Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе
Смартфонная слепота: новая эпидемия, которая превращает прогулку с собакой в опасность
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы

Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Осень ещё не наступила, но уже ясно, что все взгляды будут прикованы к одной куртке. Эксперты сходятся во мнении: это одна из самых спорных курток за последние годы. Однако именно она станет самой желанной вещью осени 2025. Как же носить эту модную новинку?

Лёгкая куртка
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёгкая куртка

Присборенная талия — главный силуэт осени 2025 года

После долгих лет, когда мы привыкли к классическим жакетам, на сцену выходит нечто новое. Осенью 2025 года в моде будут куртки, которые кардинально отличаются от привычных моделей. Время топов XXL, скрывающих талию, подходит к концу. На первый план выходят пиджаки, заканчивающиеся строго на талии, с ярко выраженной сборкой или поясом. Даже если сейчас это кажется непривычным, мода циклична, и к новым тенденциям нужно просто привыкнуть. Эра жакетов была долгой, и мы забыли, как выглядят другие фасоны верхней одежды. Но не стоит беспокоиться: жакеты никуда не исчезнут, они просто уступят место другим, не менее интересным моделям. Вторая половина 2025 года обещает быть яркой и разнообразной, уверяют модные эксперты marianne.cz.

Самая обсуждаемая осенняя куртка 2025 года

Куртки осени 2025 года имеют несколько необычных черт. Помимо высоких воротников-воронок, они отличаются присборенным низом, который создаёт интересный силуэт. Они чем-то напоминают куртки-бомберы, но с важным отличием — практичными завязками или поясом, которые позволяют настроить силуэт под себя. И, конечно, большие пуговицы — элемент, который многие считают спорным. Возможно, они никогда не станут популярными, но в этом году они станут неотъемлемой частью модных курток. Хотя эти куртки могут показаться необычными, они прекрасно сочетаются с другими трендами. Их можно носить с кружевными платьями, юбками, босоножками на каблуке и романтичными топами, а также с джинсами любого фасона.

Мир моды быстро адаптируется к новым тенденциям. Модные эксперты уже комбинируют эти куртки с различными элементами гардероба, создавая стильные и уникальные образы. Несмотря на спорные детали, эти куртки уже завоевали сердца многих модников. Не бойтесь экспериментировать и создавать свои образы с этой модной новинкой осени 2025 года.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.