Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде

Осень ещё не наступила, но уже ясно, что все взгляды будут прикованы к одной куртке. Эксперты сходятся во мнении: это одна из самых спорных курток за последние годы. Однако именно она станет самой желанной вещью осени 2025. Как же носить эту модную новинку?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёгкая куртка

Присборенная талия — главный силуэт осени 2025 года

После долгих лет, когда мы привыкли к классическим жакетам, на сцену выходит нечто новое. Осенью 2025 года в моде будут куртки, которые кардинально отличаются от привычных моделей. Время топов XXL, скрывающих талию, подходит к концу. На первый план выходят пиджаки, заканчивающиеся строго на талии, с ярко выраженной сборкой или поясом. Даже если сейчас это кажется непривычным, мода циклична, и к новым тенденциям нужно просто привыкнуть. Эра жакетов была долгой, и мы забыли, как выглядят другие фасоны верхней одежды. Но не стоит беспокоиться: жакеты никуда не исчезнут, они просто уступят место другим, не менее интересным моделям. Вторая половина 2025 года обещает быть яркой и разнообразной, уверяют модные эксперты marianne.cz.

Самая обсуждаемая осенняя куртка 2025 года

Куртки осени 2025 года имеют несколько необычных черт. Помимо высоких воротников-воронок, они отличаются присборенным низом, который создаёт интересный силуэт. Они чем-то напоминают куртки-бомберы, но с важным отличием — практичными завязками или поясом, которые позволяют настроить силуэт под себя. И, конечно, большие пуговицы — элемент, который многие считают спорным. Возможно, они никогда не станут популярными, но в этом году они станут неотъемлемой частью модных курток. Хотя эти куртки могут показаться необычными, они прекрасно сочетаются с другими трендами. Их можно носить с кружевными платьями, юбками, босоножками на каблуке и романтичными топами, а также с джинсами любого фасона.

Мир моды быстро адаптируется к новым тенденциям. Модные эксперты уже комбинируют эти куртки с различными элементами гардероба, создавая стильные и уникальные образы. Несмотря на спорные детали, эти куртки уже завоевали сердца многих модников. Не бойтесь экспериментировать и создавать свои образы с этой модной новинкой осени 2025 года.

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

