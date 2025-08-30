Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на цветы к 1 сентября взлетели: сколько стоит букет и как можно сэкономить
Как защитить свой смартфон от кражи личной информации
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх

Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Сывороточный протеин — это ценный помощник для тех, кто занимается спортом и стремится сбросить вес. Он не только способствует росту мышц, но и может быть эффективным инструментом для похудения.

Смузи с бананом и протеином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смузи с бананом и протеином

В интервью журналу Metropoles диетолог Матеус Маэстралле поделился рекомендациями по оптимальному использованию сывороточного протеина для снижения веса.

"Белок — это макроэлемент, который лучше всего насыщает организм, что особенно важно для тех, кто хочет похудеть", — отметил он.

Диетолог советует сочетать сывороточный протеин с низкокалорийными продуктами для достижения наилучших результатов. Клубника и дыня — отличные низкокалорийные фрукты, которые можно добавить в рацион. Нежирный йогурт также является хорошим выбором.

Сывороточный протеин может помочь справиться с тягой к сладкому. Современные производители предлагают разнообразные вкусы, такие как ваниль, шоколад и даже лимонный пирог, что позволяет использовать его в различных рецептах, смешивать с молоком или употреблять в чистом виде.

Однако Матеус подчеркивает, что сывороточный протеин не должен заменять полноценные приемы пищи и должен приниматься под контролем врача.

"Важно, чтобы цель его использования соответствовала индивидуальным потребностям. В противном случае можно допустить ошибки в дозировке, времени приема и даже в выборе необходимых питательных веществ", — заключил диетолог.

Важно помнить, что процесс похудения индивидуален и зависит от множества факторов. Однако ключевым моментом является создание дефицита калорий — потребление меньшего количества калорий, чем их расход.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Шоу-бизнес
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Не просто трава, а деликатес: раскрыта причина, по которой собаки обожают вкус одуванчиков
Рисовый раздор: почему поездка японского министра Акадзавы в США сорвалась
Таиланд в сезон дождей: чем удивит страна улыбок в сезон дождей
Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения
Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles
Забытая опция в Skoda Octavia, которая делает задний ряд местом для идеального сна
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане
Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх
Идеальная форма круглый год: как это удаётся русской женщине-скале Наталии Кузнецовой
Египет не только о пирамидах: уникальные достопримечательности, которые стоит увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.