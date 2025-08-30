Протеин + фрукт = идеальная фигура: диетолог раскрыл секрет быстрого похудения

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сывороточный протеин — это ценный помощник для тех, кто занимается спортом и стремится сбросить вес. Он не только способствует росту мышц, но и может быть эффективным инструментом для похудения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смузи с бананом и протеином

В интервью журналу Metropoles диетолог Матеус Маэстралле поделился рекомендациями по оптимальному использованию сывороточного протеина для снижения веса.

"Белок — это макроэлемент, который лучше всего насыщает организм, что особенно важно для тех, кто хочет похудеть", — отметил он.

Диетолог советует сочетать сывороточный протеин с низкокалорийными продуктами для достижения наилучших результатов. Клубника и дыня — отличные низкокалорийные фрукты, которые можно добавить в рацион. Нежирный йогурт также является хорошим выбором.

Сывороточный протеин может помочь справиться с тягой к сладкому. Современные производители предлагают разнообразные вкусы, такие как ваниль, шоколад и даже лимонный пирог, что позволяет использовать его в различных рецептах, смешивать с молоком или употреблять в чистом виде.

Однако Матеус подчеркивает, что сывороточный протеин не должен заменять полноценные приемы пищи и должен приниматься под контролем врача.

"Важно, чтобы цель его использования соответствовала индивидуальным потребностям. В противном случае можно допустить ошибки в дозировке, времени приема и даже в выборе необходимых питательных веществ", — заключил диетолог.

Важно помнить, что процесс похудения индивидуален и зависит от множества факторов. Однако ключевым моментом является создание дефицита калорий — потребление меньшего количества калорий, чем их расход.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

