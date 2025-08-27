Три применения — и улыбка начинает светиться ярче лампы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли сделать зубы заметно белее без дорогих процедур и классической пасты? Оказывается, да. Для этого не нужны чудо-гели или салонные процедуры — достаточно самого простого средства, которое есть на кухне почти у каждого. Речь идёт о пищевой соде.

Молодая девушка с красивой улыбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая девушка с красивой улыбкой

Почему именно сода

Бикарбонат натрия работает как мягкий абразив: он снимает налёт, полирует эмаль и устраняет тёмные пятна от кофе, чая или сигарет. При этом он действует мягче, чем многие отбеливающие пасты, которые часто содержат агрессивные компоненты.

Результат за несколько дней

При правильном использовании сода может осветлить зубы всего за 3-4 применения. Она не только визуально делает улыбку ярче, но и освежает дыхание, нейтрализуя кислую среду во рту.

Как использовать

  • Нанесите щепотку соды на влажную щётку или смешайте с каплей воды до состояния пасты.
  • Чистите зубы лёгкими движениями не более минуты.
  • После процедуры тщательно прополощите рот.

Чтобы не повредить эмаль, использовать такой метод стоит не чаще двух раз в неделю.

Маленький лайфхак

Для усиления эффекта можно смешать соду с каплей лимонного сока или кокосовым маслом. Первый вариант быстро убирает жёлтый налёт, второй бережно ухаживает за дёснами.

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
