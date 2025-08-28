Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю

Косметология давно перестала ограничиваться кремами и сыворотками. Сегодня один визит к специалисту способен дать результат, который раньше приходилось ждать месяцами. Инъекционные методики позволяют замедлить старение, вернуть лицу свежесть и убрать морщины.

Ботулинотерапия — быстрый способ убрать мимические морщины

Инъекции ботулотоксина остаются самой популярной процедурой для борьбы с активной мимикой.

Время процедуры: около 20 минут.

Эффект: первые результаты заметны уже через неделю.

Длительность: до 6 месяцев, затем курс повторяют.

Метод безопасен при правильном выполнении и даёт мягкий, естественный результат.

Филлеры с гиалуроновой кислотой — объём и упругость там, где нужно

Филлеры восполняют недостаток объёма и заполняют глубокие складки. Их используют для скул, губ, носогубных линий.

Преимущества: стимуляция выработки коллагена, мгновенный эффект.

Результат держится: от 6 до 18 месяцев.

Важно: за неделю до процедуры нужно отказаться от аспирина и препаратов, разжижающих кровь.

Биоревитализация и мезотерапия — сияние и свежесть кожи

Биоревитализация насыщает ткани чистой гиалуроновой кислотой.

Мезотерапия доставляет в кожу витаминные коктейли.

Обе методики возвращают сияние, улучшают цвет лица и делают кожу более плотной.

Курс: 3-5 процедур каждые 2 недели.

Эффект: сохраняется до года при поддерживающих сеансах.

Плазмотерапия — омоложение изнутри

Используется собственная плазма крови пациента, обогащённая тромбоцитами. Метод запускает процессы регенерации.

Помогает при: акне, рубцах, выпадении волос, первых признаках старения.

Когда виден результат: через 2-3 недели.

Особенность: эффект накапливается с каждой процедурой.

Главное условие успеха

Любая инъекционная методика требует грамотного специалиста и соблюдения рекомендаций после процедуры. Только в этом случае результат будет безопасным и стойким.

