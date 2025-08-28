Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю

Косметология давно перестала ограничиваться кремами и сыворотками. Сегодня один визит к специалисту способен дать результат, который раньше приходилось ждать месяцами. Инъекционные методики позволяют замедлить старение, вернуть лицу свежесть и убрать морщины.
Инъекции ботулотоксина остаются самой популярной процедурой для борьбы с активной мимикой.
Время процедуры: около 20 минут.
Эффект: первые результаты заметны уже через неделю.
Длительность: до 6 месяцев, затем курс повторяют.
Метод безопасен при правильном выполнении и даёт мягкий, естественный результат.
Филлеры восполняют недостаток объёма и заполняют глубокие складки. Их используют для скул, губ, носогубных линий.
Преимущества: стимуляция выработки коллагена, мгновенный эффект.
Результат держится: от 6 до 18 месяцев.
Важно: за неделю до процедуры нужно отказаться от аспирина и препаратов, разжижающих кровь.
Биоревитализация насыщает ткани чистой гиалуроновой кислотой.
Мезотерапия доставляет в кожу витаминные коктейли.
Обе методики возвращают сияние, улучшают цвет лица и делают кожу более плотной.
Курс: 3-5 процедур каждые 2 недели.
Эффект: сохраняется до года при поддерживающих сеансах.
Используется собственная плазма крови пациента, обогащённая тромбоцитами. Метод запускает процессы регенерации.
Помогает при: акне, рубцах, выпадении волос, первых признаках старения.
Когда виден результат: через 2-3 недели.
Особенность: эффект накапливается с каждой процедурой.
Любая инъекционная методика требует грамотного специалиста и соблюдения рекомендаций после процедуры. Только в этом случае результат будет безопасным и стойким.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
