Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю

Моя семья » Красота и стиль

Косметология давно перестала ограничиваться кремами и сыворотками. Сегодня один визит к специалисту способен дать результат, который раньше приходилось ждать месяцами. Инъекционные методики позволяют замедлить старение, вернуть лицу свежесть и убрать морщины.

Безоперационная подтяжка мезонитями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Безоперационная подтяжка мезонитями

Ботулинотерапия — быстрый способ убрать мимические морщины

Инъекции ботулотоксина остаются самой популярной процедурой для борьбы с активной мимикой.

  • Время процедуры: около 20 минут.

  • Эффект: первые результаты заметны уже через неделю.

  • Длительность: до 6 месяцев, затем курс повторяют.

Метод безопасен при правильном выполнении и даёт мягкий, естественный результат.

Филлеры с гиалуроновой кислотой — объём и упругость там, где нужно

Филлеры восполняют недостаток объёма и заполняют глубокие складки. Их используют для скул, губ, носогубных линий.

  • Преимущества: стимуляция выработки коллагена, мгновенный эффект.

  • Результат держится: от 6 до 18 месяцев.

  • Важно: за неделю до процедуры нужно отказаться от аспирина и препаратов, разжижающих кровь.

Биоревитализация и мезотерапия — сияние и свежесть кожи

  • Биоревитализация насыщает ткани чистой гиалуроновой кислотой.

  • Мезотерапия доставляет в кожу витаминные коктейли.

Обе методики возвращают сияние, улучшают цвет лица и делают кожу более плотной.

  • Курс: 3-5 процедур каждые 2 недели.

  • Эффект: сохраняется до года при поддерживающих сеансах.

Плазмотерапия — омоложение изнутри

Используется собственная плазма крови пациента, обогащённая тромбоцитами. Метод запускает процессы регенерации.

  • Помогает при: акне, рубцах, выпадении волос, первых признаках старения.

  • Когда виден результат: через 2-3 недели.

  • Особенность: эффект накапливается с каждой процедурой.

Главное условие успеха

Любая инъекционная методика требует грамотного специалиста и соблюдения рекомендаций после процедуры. Только в этом случае результат будет безопасным и стойким.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
