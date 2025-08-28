Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сегодня советы по уходу за собой чаще ищут у бьюти-блогеров. Но ещё наши бабушки знали простые приёмы, которые помогали им оставаться ухоженными и красивыми — без модных гаджетов и дорогих процедур. И удивительно, что всё больше молодых людей снова обращаются к этим проверенным временем лайфхакам.

Музыка и макияж: визуальный ритм
Музыка и макияж: визуальный ритм

Макияж как лекарство от хандры

Если бабушка чувствовала недомогание, она подходила к зеркалу, подводила глаза и наносила помаду. "Когда выглядишь красиво, быстрее поправляешься", — говорили они. И в этом есть своя психология: маленький ритуал сразу поднимает настроение и помогает собраться.

Когда тушь засохла

Специальных средств для восстановления туши раньше не было, поэтому использовали глазные капли: несколько капель в тюбик — и тушь снова как новая. Сейчас можно взять и раствор для контактных линз — работает не хуже.

Объёмные губы без инъекций

Совет из прошлого, который актуален и сейчас: сделать губы визуально больше помогает белый карандаш. Сегодня ему на смену пришли хайлайтеры и консилеры. Достаточно обвести губы чуть за пределами контура и растушевать — результат не хуже, чем у дорогих процедур.

Масла в кремы

Когда-то в крем для рук или тела сами добавляли несколько капель масел — кокосового, масла ши или арганового. Сегодня производители включают их в составы, но этот приём работает и сейчас: кожа получает больше питания и увлажнения. Для лица идеально подойдут кунжутное, абрикосовое или миндальное масло.

Ванны с морской солью

Простое средство, которое до сих пор популярно. Соль смягчает сухую кожу, уменьшает воспаления и покраснения, снимает усталость. А заодно дарит полноценный отдых после тяжёлого дня.

Огуречные компрессы

Классика красоты, знакомая каждой девушке. Огурец снимает отёки, увлажняет кожу и борется с покраснениями. Доступно, просто и работает до сих пор.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
