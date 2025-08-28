Как вернуть упругость телу после похудения — эффективные методы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потеря десятков килограммов — это мощный шаг к здоровью. Но вместе с восхищением приходит и новая реальность: кожа, лишённая объёмов, теряет упругость, а тело — чёткость контуров. И вот тогда на сцену выходит пластическая хирургия.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
 Какие зоны требуют коррекции чаще всего

После похудения больше всего страдают живот, руки, грудь и внутренняя поверхность бёдер. Самые популярные операции:

  • Абдоминопластика — удаляет нависающую кожу на животе
  • Брахиопластика — подтяжка рук
  • Маммопластика — восстановление формы груди;
  • Торсопластика — комплексная подтяжка нескольких зон.

Как подготовиться к пластике

Важно не спешить: хирурги рекомендуют ждать не менее 6 месяцев после стабилизации веса. Это даст коже шанс адаптироваться, а телу — восстановиться. Обязательно сдайте анализы, проверьте совместимость с наркозом и выберите клинику с опытом в постбариатрической хирургии.

Реабилитация: ожидания и реальность

Пластика — это не волшебная палочка. Ожидайте синяков, отёков и необходимость носить компрессионное бельё. Полное восстановление может занять до 3 месяцев, но результат того стоит.

Пластическая хирургия после похудения — это возможность не просто скорректировать тело, а вернуть себе уверенность. Главное — осознанный подход и опытный хирург.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
