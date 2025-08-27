Окрашивание, которое делает волосы оружием массового обаяния

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Осень всегда ассоциируется с обновлением — и лучший способ встретить новый сезон с улыбкой — сменить оттенок волос. Лето подходит к концу, а значит, настало время выбрать цвет, который подчеркнёт свежесть, гармонию и настроение начала осени. Вот пять трендов окрашивания, которые обещают стать фаворитами ближайших месяцев.

Rose brown

Это глубокий каштановый оттенок с едва заметными розовыми и сиреневыми переливами. Такой цвет словно оживляет тёмные волосы, делая их более игривыми. Особенно эффектно смотрится на солнце: при каждом движении появляются розовые отблески.

Caramel melt

Мягкий карамельный тон идеально подойдёт для перехода от лета к осени. Лёгкое balayage с плавным смешением карамельных и более тёмных оттенков даёт естественный эффект и напоминает золотистое послевкусие солнечных дней.

Warm copper

Халкóвый с золотыми нотками по-прежнему в центре внимания. Этот оттенок придаёт волосам живость и сияние, добавляет глубины и играет на свету. Главное — подобрать правильный тон, чтобы он гармонировал с кожей и глазами, тогда результат будет по-настоящему эффектным.

Honey balayage

Золотисто-медовые переливы создают мягкое и тёплое свечение. Такой вариант особенно хорош для тех, кто хочет лёгкого обновления без радикальных изменений. Эффект достигается за счёт тонких бликов и нежного градиента по всей длине волос.

Mocha

Тёмный насыщенный оттенок, который напоминает ароматный напиток. Благодаря игре холодных и тёплых подтонов волосы выглядят гуще и блестят естественным образом. Это универсальный вариант, который подойдёт как для повседневности, так и для особых случаев.

Эти пять направлений окрашивания помогут встретить новый сезон по-особенному. Главное — выбрать оттенок, который будет не только в тренде, но и подчеркивать индивидуальность.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

