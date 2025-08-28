Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь пить воду, правильно питаться и использовать лучшие кремы, но если живёшь в большом городе — твоя кожа всё равно подвергается стрессу. Смог, выхлопные газы, ультрафиолет и пыль не только оседают на коже, но и проникают глубже, вызывая воспаления, тусклость и преждевременное старение.

Девушка без макияжа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка без макияжа

Какие опасности подстерегают кожу в городе

Главные враги городской кожи — свободные радикалы. Они появляются под действием загрязнений и УФ-излучения, разрушая коллаген, ускоряя старение и провоцируя пигментацию. Также городская пыль может забивать поры, вызывая воспаления и акне. Результат — усталое, серое лицо без намёка на сияние.

5 шагов к защите кожи от внешней среды

  • Очищение — дважды в день! Лучше использовать мягкие гели или масла с антиоксидантами.
  • Антиоксидантная сыворотка — витамин С и ниацинамид нейтрализуют вред от свободных радикалов.
  • SPF каждый день — даже если ты в офисе. Ультрафиолет проходит сквозь окна!
  • Крем с барьерной функцией — ищи компоненты вроде керамидов, чтобы укрепить кожный барьер.
  • Периодический детокс — раз в неделю делай маски с глиной или углем, чтобы вытянуть токсины.

Не забывай о внутренней поддержке

Рацион тоже играет роль. Больше зелени, воды и омега-кислот — меньше сахара и фастфуда. Всё, что ты ешь, отражается на коже быстрее, чем ты думаешь.

Экология влияет на кожу сильнее, чем кажется. Но у тебя есть сила — правильный уход, осознанный подход и ежедневная защита помогут сохранить красоту даже в самом загазованном мегаполисе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
