Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды

Ты можешь пить воду, правильно питаться и использовать лучшие кремы, но если живёшь в большом городе — твоя кожа всё равно подвергается стрессу. Смог, выхлопные газы, ультрафиолет и пыль не только оседают на коже, но и проникают глубже, вызывая воспаления, тусклость и преждевременное старение.
Главные враги городской кожи — свободные радикалы. Они появляются под действием загрязнений и УФ-излучения, разрушая коллаген, ускоряя старение и провоцируя пигментацию. Также городская пыль может забивать поры, вызывая воспаления и акне. Результат — усталое, серое лицо без намёка на сияние.
Рацион тоже играет роль. Больше зелени, воды и омега-кислот — меньше сахара и фастфуда. Всё, что ты ешь, отражается на коже быстрее, чем ты думаешь.
Экология влияет на кожу сильнее, чем кажется. Но у тебя есть сила — правильный уход, осознанный подход и ежедневная защита помогут сохранить красоту даже в самом загазованном мегаполисе.
