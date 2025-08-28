Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Широкие брюки прочно закрепились в статусе "новой классики". Они уже не воспринимаются как модный эксперимент, а стали базой, способной преобразить и повседневный образ, и вечерний аутфит. Их секрет прост: они дарят свободу движения, балансируют силуэт и при этом выглядят современно и дорого. Осень-2025 только усиливает этот тренд — именно широкие модели станут центром стильного гардероба.

Девушка в сером костюме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сером костюме

Палаццо: элегантность в движении

Палаццо остаются символом женственности и драмы в моде. Секрет — в экстремальной ширине штанин и высокой посадке. Такие брюки вытягивают фигуру, скрывают обувь и даже слегка драпируются у земли, создавая эффект плавного движения.

Чтобы подчеркнуть талию, выбирайте модели с крупными шлёвками под широкий ремень. Визуально образ будет напоминать силуэт 70-х, но в современной интерпретации.

  • Важно: укороченные версии палаццо теряют магию и могут "съесть" рост, поэтому в моде исключительно длина до пола.

Костюмные брюки со стрелками

Строгая классика обрела новое звучание. Прямые костюмные брюки со стрелками сегодня носят не только с жакетами, но и с джемперами поло, жилетами и даже с объёмными худи.

  • Правило одно: они должны сидеть свободно, будто слегка велики.

Лучший вариант — высокая посадка, допустима и средняя, но при условии, что модель не нарушает пропорции. Стрелки в 2025-м — обязательная деталь: их можно формировать самостоятельно утюгом или искать готовые модели с простроченными линиями, которые не теряют форму даже после долгого дня.

Материалы: от шерсти до экокожи

Ткани играют решающую роль.

  • Шерсть и костюмная ткань - фавориты осени: плотные, тёплые, они держат форму и создают безупречный деловой силуэт.
  • Атлас и шёлк - хороши лишь в сентябре, когда тепло, и больше подходят для вечерних выходов.
  • Трикотаж и вискоза - расслабленный вариант для города: с ними легко создать кэжуал-образ с пальто или курткой-бомбером.
  • Экокожа - самая смелая альтернатива. Такие брюки не продуваются, смотрятся дерзко и современно, но требуют ухода: материал со временем может потерять свежесть.

Цвета и принты сезона

Осень-2025 предлагает палитру, вдохновлённую природой:

  • карамельный и шоколадный;
  • кирпичный и бордовый;
  • винный, оливковый и графитовый;
  • тёмно-голубой, напоминающий о холодных закатах.

Чёрные и бежевые остаются вне конкуренции — это база, которая никогда не выходит из моды.

Для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры предложили яркие акценты: электрический синий, оттенок чили и даже принты. В числе фаворитов — клетка, "гусиная лапка", горох и анималистичные узоры. Важно лишь комбинировать такие модели с простым верхом, чтобы не перегрузить образ.

Детали, которые делают разницу

  • Защипы и мягкие складки у пояса добавляют объёма и структуры.
  • Широкие шлёвки позволяют подчеркнуть талию ремнём.
  • Длина до пола визуально вытягивает фигуру и создаёт ощущение продуманной завершённости.

Какая бы пара ни оказалась в вашем шкафу, именно она задаст настроение всему образу.

Уточнения

Брю́ки - предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
