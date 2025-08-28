Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Косуха давно стала классикой, но её силуэт больше ассоциируется с определённым стилем — рок-н-ролльным или байкерским. В то время как бомбер гораздо универсальнее: он уместен в деловом образе, в спортивно-городском стиле и даже в сочетании с романтичными вещами вроде атласных юбок.

Девушка в черной кожаной куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в черной кожаной куртке

Кроме того, у бомбера есть главное преимущество — объёмный крой. Он создаёт расслабленный эффект, добавляет образу современности и позволяет экспериментировать с многослойностью, так актуальной в холодное время года.

Ключевые параметры идеального бомбера

Чтобы куртка выглядела стильно, а не устаревше, стоит учитывать несколько деталей:

  • Длина: оптимально, если бомбер заканчивается в районе середины бедра — такая модель впишется в любой образ. Более короткие варианты тоже допустимы, но тогда фасон должен быть просторным, а снизу хорошо смотрится плотная резинка, создающая модный эффект "баллона".
  • Подплечники: лёгкая отсылка к 80-м и 90-м вернулась в тренды. В массивных плечах бомбер смотрится особенно органично, добавляя силуэту структуру.
  • Форма: куртка должна быть свободной, будто взятой из мужского гардероба. Это создаёт правильный баланс между женственностью и дерзостью.

Материал и фактура

Здесь всё решает плотность кожи.

  • Тонкая кожа хоть и кажется элегантной, но на деле выглядит бесформенно и упрощает образ.
  • Плотная кожа держит форму и смотрится дороже.
  • В тренде — фактурные материалы: тиснение под змею, состаренная кожа с лёгкими потертостями.
  • Любителям нежных текстур подойдут замшевые модели. Они — хит осени, но требуют аккуратного ухода и плохо переносят дождь.

Цвета сезона

С классикой спорить трудно: чёрный бомбер — абсолютный фундамент гардероба. Он работает с любыми оттенками и стилями. Но если хочется разнообразия, стилисты советуют присмотреться к другим оттенкам:

  • светло-серый асфальтовый;
  • глубокий шоколадный;
  • мягкий песочный.

Эти тона хорошо вписываются в осеннюю палитру и выглядят дороже стандартного чёрного.

С чем носить кожаный бомбер

Главное преимущество этой куртки — универсальность.

  • Повседневный вариант: просторные джинсы, базовый топ, кроссовки — и образ готов.
  • Офисный стиль: прямые брюки, рубашка или тонкий свитер, ботильоны — бомбер станет смелой, но гармоничной деталью.
  • Контрастный образ: массивный бомбер + атласная юбка или мини — сочетание, которое сразу поднимает уровень стиля.
  • Тренд в обуви: высокие сапоги-трубы или грубые ботинки подчёркивают расслабленность образа.

Выбирая модель, стоит ориентироваться на плотную кожу, свободный крой и универсальные оттенки. Тогда бомбер станет не просто временным трендом, а вашей базовой курткой на несколько сезонов вперёд.

Уточнения

Ку́ртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
