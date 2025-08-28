Красота устала быть приличной: гранж-макияж вернулся, и он пахнет корицей и сигаретами

Осень 2025 обещает вернуть нас в атмосферу 90-х, но уже с неожиданным поворотом. Если раньше гранж ассоциировался с густыми чёрными тенями, размазанной подводкой и нарочитой небрежностью, то сегодня он переродился в духе стиля Clean Girl. Чёрный отходит на второй план, уступая место коричневым оттенкам — от нежного латте до густого шоколада.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дерзкий коричневый гранж-макияж

Почему коричневый — звезда сезона

Согласно отчётам бьюти-индустрии и анализу запросов в соцсетях, "коричневый гранж-макияж" стремительно набирает популярность. И неудивительно: он универсален. Этот цвет подчёркивает глубину глаз любого оттенка, гармонично смотрится и на светлой коже, и на смуглой.

Осенью, когда в моде шоколадные и карамельные тона в одежде, макияж глаз продолжает ту же линию. Эффект получается естественным, но при этом загадочным и глубоким — словно мягкий фильтр, который добавляет лицу выразительности.

Новый гранж: меньше бунта, больше утончённости

Современный гранж отличается от своего предшественника: он не про хаос, а про мягкость и баланс. Если классический стиль 90-х тяготел к дымчатым чёрным теням и грубым линиям, то версия 2025 года делает акцент на натуральность.

Лицо - чистое, почти невидимое покрытие, без тяжёлых тональных средств.

- чистое, почти невидимое покрытие, без тяжёлых тональных средств. Брови - естественные, лишь слегка подчёркнутые.

- естественные, лишь слегка подчёркнутые. Главный акцент - глаза, но даже здесь нет резких линий: только дымка, матовые текстуры и плавные переходы.

Это и есть так называемый quiet grunge — тихий гранж, который выглядит одновременно роковым и утончённым.

Оттенки для макияжа-гранжа

Чтобы избежать монотонности, важно использовать разные градации коричневого.

Светлые : карамель, латте, серо-коричневый. Они создают эффект мягкого свечения.

: карамель, латте, серо-коричневый. Они создают эффект мягкого свечения. Средние : мокко, орех, капучино. Подходят для повседневного варианта.

: мокко, орех, капучино. Подходят для повседневного варианта. Тёмные: шоколад, эспрессо, каштан. Идеальны для вечернего выхода и драматичного взгляда.

Сочетая оттенки между собой, можно добиться глубины и движения, не прибегая к графичным линиям.

Как повторить тренд

Подготовьте кожу - лёгкий увлажняющий крем и минимальное покрытие. Забудьте о плотных тональных основах.

- лёгкий увлажняющий крем и минимальное покрытие. Забудьте о плотных тональных основах. Нанесите тени пальцем или кистью . Секрет гранжа — в небрежности. Пусть края будут слегка размытыми, а переходы мягкими.

. Секрет гранжа — в небрежности. Пусть края будут слегка размытыми, а переходы мягкими. Используйте карандаш для глаз - коричневый или тёмно-бордовый. Проведите линию по ресничному контуру и тут же растушуйте её.

- коричневый или тёмно-бордовый. Проведите линию по ресничному контуру и тут же растушуйте её. Добавьте тушь . Для драматичного эффекта — чёрную, для мягкого — коричневую. Главное — нанести её немного небрежно, не разделяя каждую ресницу идеально.

. Для драматичного эффекта — чёрную, для мягкого — коричневую. Главное — нанести её немного небрежно, не разделяя каждую ресницу идеально. Откажитесь от блестящих текстур. Только матовые тени и натуральный сатиновый финиш кожи.

В чём сила этого макияжа

Коричневый гранж идеально балансирует на грани двух миров. С одной стороны, он продолжает традицию "бунтарского" макияжа с дымкой и загадочностью. С другой — вписывается в тренд естественности и минимализма.

Именно этот контраст делает образ таким привлекательным. Минимум усилий, максимум выразительности — формула, которая работает для офиса, свидания и даже вечеринки.

