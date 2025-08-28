Красота устала быть приличной: гранж-макияж вернулся, и он пахнет корицей и сигаретами

Осень 2025 обещает вернуть нас в атмосферу 90-х, но уже с неожиданным поворотом. Если раньше гранж ассоциировался с густыми чёрными тенями, размазанной подводкой и нарочитой небрежностью, то сегодня он переродился в духе стиля Clean Girl. Чёрный отходит на второй план, уступая место коричневым оттенкам — от нежного латте до густого шоколада.
Согласно отчётам бьюти-индустрии и анализу запросов в соцсетях, "коричневый гранж-макияж" стремительно набирает популярность. И неудивительно: он универсален. Этот цвет подчёркивает глубину глаз любого оттенка, гармонично смотрится и на светлой коже, и на смуглой.
Осенью, когда в моде шоколадные и карамельные тона в одежде, макияж глаз продолжает ту же линию. Эффект получается естественным, но при этом загадочным и глубоким — словно мягкий фильтр, который добавляет лицу выразительности.
Современный гранж отличается от своего предшественника: он не про хаос, а про мягкость и баланс. Если классический стиль 90-х тяготел к дымчатым чёрным теням и грубым линиям, то версия 2025 года делает акцент на натуральность.
Это и есть так называемый quiet grunge — тихий гранж, который выглядит одновременно роковым и утончённым.
Чтобы избежать монотонности, важно использовать разные градации коричневого.
Сочетая оттенки между собой, можно добиться глубины и движения, не прибегая к графичным линиям.
Коричневый гранж идеально балансирует на грани двух миров. С одной стороны, он продолжает традицию "бунтарского" макияжа с дымкой и загадочностью. С другой — вписывается в тренд естественности и минимализма.
Именно этот контраст делает образ таким привлекательным. Минимум усилий, максимум выразительности — формула, которая работает для офиса, свидания и даже вечеринки.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
