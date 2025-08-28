Укладка без вреда: как сохранить здоровье волос и выглядеть идеально

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Современные девушки привыкли к быстрой укладке с помощью утюжков и фенов. Но частое использование термоприборов сушит, ломает и ослабляет волосы. К счастью, есть способы уложить волосы без лишнего стресса — и они действительно работают.

Выпадение волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выпадение волос

Косы, жгуты и бигуди на ночь

Самый старый и проверенный способ — косы на влажные волосы. Мелкие создадут эффект пляжных волн, крупные — мягкие изгибы. Жгуты и мягкие бигуди тоже работают: накрутите волосы перед сном и закрепите. Утром — эффект готовой укладки без единого градуса тепла!

Мусс + руки = текстура

Если вы хотите не волн, а лёгкую текстуру — попробуйте нанести мусс на слегка влажные волосы и просто прижать их руками по всей длине. Это придаст локонам объём, а укладка будет выглядеть нарочито небрежно и модно — как будто вы только что со съёмки для социальных сетей.

Холодная сушка — не миф

Вместо горячего воздуха используйте естественное высыхание. Сформируйте пробор, уложите волосы по форме, которую хотите, и зафиксируйте заколками. Пока волосы сохнут — они «запоминают» форму. Чтобы ускорить процесс, используйте микрофибровое полотенце и не трогайте их лишний раз.

Уход как основа укладки

Мягкие, послушные волосы легче укладываются сами. Увлажняющая маска, кондиционер и несмываемый уход — залог того, что вы не захотите доставать утюжок. И да — расчёска с широкими зубьями творит чудеса.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
