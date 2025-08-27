Кремы из аптеки и масло с кухни: что работает против растяжек лучше дорогой косметики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белые полоски на коже — один из самых неприятных "сюрпризов", который может поджидать женщину. Беременность, гормональные изменения, скачки веса — всё это способно оставить следы в виде растяжек. Но хорошая новость в том, что при правильном уходе их можно сделать почти незаметными и вернуть коже упругость.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Почему появляются растяжки

Стрии — это маленькие рубцы, возникающие из-за разрыва эластичных волокон. Дерма не всегда способна полностью восстановиться самостоятельно, поэтому главная задача ухода — стимулировать процессы регенерации и поддерживать кожу увлажнённой и эластичной.

Рабочие ингредиенты в уходе

  • Гиалуроновая кислота — удерживает влагу, делает кожу плотнее и устойчивее к растяжению.
  • Ретиноиды (витамин А) — ускоряют обновление клеток, разглаживают микрорельеф и уменьшают выраженность стрий. Важно: они повышают чувствительность к солнцу, поэтому их обязательно сочетать с SPF.
  • Витамины Е и А — мощные антиоксиданты, улучшают цвет кожи и защищают её от повреждений.
  • Масла (ши, кокос, какао, розмарин) — питают, смягчают и поддерживают эластичность. Кокосовое масло особенно эффективно для профилактики.
  • Центелла азиатская — ускоряет заживление и стимулирует выработку коллагена.
  • Пептиды — запускают синтез белков кожи, делая её более плотной.
  • Экстракты водорослей — богаты минералами, улучшают микроциркуляцию и тонус.

Как предотвратить появление растяжек

  • Поддерживайте стабильный вес и избегайте резких скачков.
  • Пейте достаточно воды — примерно 30-35 мл на килограмм веса.
  • Увлажняйте кожу кремами и маслами каждый день.
  • Включайте в рацион продукты, богатые витаминами А, С, Е, D и группы В.
  • При необходимости используйте корректирующее бельё или бандажи, особенно во время беременности.

"Борьба с растяжками — это марафон, а не спринт. Только регулярный уход, питание и терпение помогут коже снова стать гладкой и упругой", — напоминает Карина Цветкова.

Уточнения

Стри́и (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растя́жки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
