Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прищепки против жары: гениальный лайфхак охладит ваш дом бесплатно
Ваш кот вас игнорирует? Возможно, вы просто в его чёрном списке: 3 типа нелюбимых хозяев
Коробка передач превратилась в гаджет, но сдаётся быстрее: как продлить жизнь современной АКПП
Красота устала быть приличной: гранж-макияж вернулся, и он пахнет корицей и сигаретами
48 часов ожидания: вот кому придётся ждать деньги после одобрения кредита
80% людей качают пресс зря: вот что действительно поможет растаять вашему жиру
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки

Вместо иглы — полоска: подтянутое лицо без инъекций — тренд, который собирает миллионы просмотров

3:57
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы социальные сети превратили тейпирование лица в один из самых обсуждаемых бьюти-трендов. Видеоролики, где девушки перед сном наклеивают на кожу клейкие полоски, собирают миллионы просмотров. Наутро они демонстрируют гладкий лоб и подтянутый овал лица, а зрители задаются вопросом: "Неужели это может заменить ботокс?"

Горизонтальное тейпирование лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горизонтальное тейпирование лица

Суть метода

Тейпирование лица — это использование специальных эластичных полосок (тейпов), которые фиксируются на коже и создают эффект "стоп-кадра". Пока мышцы остаются в относительной неподвижности, кожа отдыхает и перестаёт заламываться в привычные морщины. Идея проста: чем меньше напряжение, тем дольше сохраняется гладкость.

Но техника работает не только за счёт фиксации. Тейпы слегка приподнимают верхний слой кожи, улучшая микроциркуляцию крови и лимфы. Это уменьшает отёки, ускоряет выведение токсинов и в целом делает лицо более свежим.

Какие эффекты обещает тейпирование

  • Разглаживание морщин: особенно мимических, на лбу и вокруг рта.
  • Снятие отёков: за счёт мягкого лимфодренажного эффекта.
  • Коррекция овала лица: подтянутая линия подбородка, более чёткие скулы.
  • Снижение мышечного напряжения: актуально для тех, кто страдает от бруксизма или часто хмурит лоб.
  • Поддержка эластичности кожи: стимулируется выработка гиалуроновой кислоты и эластина.

Некоторые используют тейпы даже для коррекции асимметрии лица или работы с постакне и рубцами.

Чем тейпирование отличается от ботокса

На первый взгляд результат может показаться схожим: кожа выглядит разглаженной, черты — подтянутыми. Но механизмы принципиально разные.

  • Ботокс временно блокирует передачу нервных импульсов к мышце, лишая её возможности сокращаться.
  • Тейпирование лишь фиксирует кожу и расслабляет мышцы естественным путём, не вмешиваясь в нервную систему.

Эффект от ботокса держится 3-6 месяцев и заметен даже при активной мимике. Результат от тейпов мягче и требует регулярного применения: 2-3 раза в неделю, иногда ежедневно.

Где и как наклеивать тейпы

  • Лоб: для разглаживания горизонтальных складок.
  • Зона вокруг рта: чтобы уменьшить "морщины марионетки" и носогубные складки.
  • Скулы и подбородок: для подтяжки овала.
  • Область бровей: для создания эффекта "кошачьего глаза".

Носить тейпы можно несколько часов днём или оставлять на ночь. Главное правило — наклеивать только на чистую и сухую кожу, без макияжа и жирных кремов.

Важные правила безопасности

  • Всегда проверяйте реакцию кожи на новый тейп.
  • Избегайте использования на раздражённой или повреждённой коже.
  • Не комбинируйте с агрессивными средствами вроде ретинола или кислот.
  • Снимайте полоски аккуратно, чтобы не повредить эпидермис.

Хотя тейпирование считается безопасным, злоупотреблять им не стоит. Постоянное механическое натяжение может вызвать раздражение или наоборот — ускорить образование новых морщин.

Может ли тейпирование заменить ботокс

Скорее — дополнить, чем заменить. Тейпы дают быстрый, но временный эффект: уменьшают отёки, делают лицо свежее и расслабленнее. Для тех, кто не готов к инъекциям или хочет отложить их, это хорошая альтернатива. Но стойкость и радикальность результата несопоставимы с ботоксом.

По сути, тейпирование — это мягкая косметическая гимнастика в "ленивом" формате: вы отдыхаете, а мышцы получают возможность расслабиться.

Уточнения

Тренд — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
Еда и рецепты
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка
Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз
ГИБДД: невнимательность за рулём значительно увеличивает скорость реакции
Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность
Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей
Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха
Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.