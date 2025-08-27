Самые модные стрижки для длинных волос — главные тренды 2025 года

Если раньше длинные волосы ассоциировались с классическим однообразием, то теперь стилисты делают ставку на структуру, легкость и подвижность. Стрижки становятся детализированными, а каждое движение волос — продуманным акцентом. И нет, состричь 10 см ради обновления уже не обязательно.
Один из главных трендов — каскад, но не в классическом варианте. Французский стиль предлагает легкую слоистость без резких линий: волосы как бы текут, создавая эффект живой текстуры. Такой подход освежает образ и не требует ежедневной укладки.
После многолетнего господства лесенок и градуировок в моду вернулся ровный срез. Особенно актуален он на густых и тяжёлых волосах, где линия низа выглядит стильно и дорого. Чтобы избежать эффекта тяжёлых прядей — добавляют тонкие внутренние слои.
Девушки с длинными волосами всё чаще выбирают удлинённую челку, которая создаёт ощущение динамики и "движения" в прическе. Curtain bangs — модный фаворит, который подойдёт почти каждому типу лица. Особенно красиво такая челка сочетается с легкими слоями и каскадом.
2025 год делает длинные волосы выразительными, модными и многослойными. Главное — выбрать стрижку, которая подчёркивает вашу индивидуальность и не требует часовой укладки.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
