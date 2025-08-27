Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге

Пилинг — это способ удалить омертвевшие клетки, выровнять тон кожи и вернуть ей сияние. Обе процедуры — и химическая, и лазерная — отлично справляются с этой задачей, но действуют по-разному. Важно выбрать ту, которая подходит именно вашему типу кожи и цели.

Химический пилинг: деликатное обновление

Процедура основана на использовании кислот, которые мягко «растворяют» верхний слой эпидермиса. Он идеально подходит для борьбы с пигментацией, тусклостью, мелкими морщинками и акне. Плюсы — доступная цена и короткий период восстановления. Минусы — может не подойти чувствительной коже, возможны покраснения.

Лазерный пилинг: глубокая перезагрузка

Лазерная шлифовка работает точечно, испаряя верхние слои кожи. Эффект — мгновенный: кожа становится ровнее, плотнее и визуально моложе. Подходит при выраженных морщинах, постакне и потере упругости. Но: восстановление может занять до недели, процедура более дорогая и требует серьёзной подготовки.

Что выбрать? Всё зависит от цели

Если вам нужно быстро освежить лицо — выбирайте химический пилинг. Если вы хотите избавиться от рубцов, пигментных пятен или видимых морщин — вам к лазеру. А ещё лучше — проконсультироваться с дерматологом, который подберёт процедуру под ваш тип кожи и ожидания.

И химический, и лазерный пилинг работают — но важно понимать, чего вы хотите добиться. Гладкая, сияющая кожа — реальность, если подойти к вопросу осознанно и без страха.

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

