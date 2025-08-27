Какие средства спасают кожу после 40: гид по уходу, который нужен каждой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет упругость, становится суше и менее эластичной. Уровень коллагена снижается, появляются первые заметные морщины. Но это не повод для паники — просто пора менять уходовую стратегию.

Женщина
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Очищение без пересушивания

Мягкие гели и молочко для умывания — идеальный вариант. Агрессивные очищающие средства могут нарушить липидный барьер кожи. Старайтесь использовать средства без спирта и с увлажняющими компонентами.

Влага, влага и ещё раз влага

Гиалуроновая кислота — ваша лучшая подруга. Увлажняющие сыворотки и кремы помогают коже выглядеть напитанной и гладкой. И не забывайте про регулярные маски с увлажняющим эффектом.

Антивозрастные активы: ретинол и пептиды

После 40 лет стоит включить в уход средства с ретинолом, витамином С и пептидами. Они стимулируют выработку коллагена, улучшают текстуру кожи и придают лицу сияние. Главное — использовать их регулярно и с солнцезащитой.

Крем с SPF — не только для отпуска

Даже в пасмурную погоду УФ-лучи продолжают воздействовать на кожу. Наносите SPF минимум 30 ежедневно. Это самый эффективный способ замедлить появление морщин.

Внимание к шее и декольте

Эти зоны часто выдают возраст. Не забывайте наносить те же средства, что и на лицо, на шею и грудь. Там кожа тоже нуждается в уходе и защите.

Кожа после 40 может быть сияющей, упругой и ухоженной — если подойти к этому с умом. Регулярность, качественные средства и любовь к себе — ваш главный рецепт красоты.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
