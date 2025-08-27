Живые пряди и воздушный объём: укладка, которая делает даже макияж лишним

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В индустрии красоты тренды рождаются и исчезают стремительно, но иногда появляются такие решения, которые объединяют в себе сразу несколько запросов женщин. Стрижка-перья — именно такой феномен. Она сочетает в себе и гладкость, и объём, и текстуру, и воздушность. Стилисты уверены: эта прическа задержится надолго, ведь она одинаково эффектно смотрится на волосах разной длины и типа.

Стрижка-перья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стрижка-перья

Откуда пришёл тренд

Эта стрижка вовсе не новинка — первые её версии стали популярны ещё в 70-е годы, когда в моду вошли многослойные и подвижные силуэты. Затем в 2000-х стрижку снова полюбили — вспомним героиню Эшли Грин в "Сумерках" с лёгкими прядями, напоминающими перышки. Но сегодняшнее возвращение тренда выглядит более элегантно: укладки стали мягче, а линии — плавнее.

Название говорит само за себя: слои волос действительно напоминают лёгкие перья птицы. Их можно уложить так, чтобы они создавали объём и движение, или наоборот — пригладить для изысканной гладкости.

Универсальность на все случаи

Стрижка-перья идеально подходит как для густых, так и для тонких волос. На плотных прядях она помогает избавиться от тяжести, а на тонких — добавляет объёма и текстуры. Кроме того, она одинаково хорошо "сидит" на коротких и длинных волосах, делая образ лёгким, современным и в то же время женственным.

10 идей для вдохновения

Небрежная челка

  • Чёлка, обработанная перышками, создаёт лёгкий панковский акцент. Волосы кажутся более подвижными, а образ — живым и чуть дерзким.

Прямой срез с объёмом

  • Сочетание прямой линии и "перышек" в слоях помогает сохранить длину и добавить динамику. Особенно эффектно смотрится с косым пробором.

Кудри с текстурой

  • Если волосы от природы вьются, стрижка-перья подчёркивает их форму. Достаточно лёгкого стайлинга, чтобы локоны выглядели ещё более упругими и живыми.

Волны с морским характером

  • Эффект "пляжных волн" идеально сочетается с перьями, придавая образу непринуждённость и лёгкую романтичность.

Сохранённая длина

  • Стрижка не обязательно требует серьёзного укорачивания. Длинные волосы тоже можно оживить лёгкими слоями, которые создадут ощущение движения.

Кудрявая вариация

  • На кудрявых волосах перья смотрятся особенно игриво, добавляя динамику и придавая прическе объём, который невозможно не заметить.

Сдержанная элегантность

  • Если подчеркнуть ключицы мягкими слоями, получится утончённый и женственный вариант для офиса или вечернего выхода.

Плотная челка в стиле 70-х

  • Массивная чёлка в сочетании с лёгкими перьями по бокам отсылает к ретро-образам и делает лицо выразительнее.

Боб с перьями

  • Идеальное решение для тонких волос. Лёгкие пряди создают впечатление густоты, а укладка занимает минимум времени.

Эффект глянца

  • Прическа в стиле "глянцевого панка" — гладкая текстура у корней и динамичные перья на концах. Смелый и современный вариант.

Почему стоит попробовать

  • Подходит для любой длины и густоты волос.
  • Освежает образ без радикальной смены стиля.
  • Удобна в укладке: достаточно фенa и капли стайлинга.
  • Может выглядеть как дерзко и ярко, так и сдержанно и элегантно.

Стрижка-перья — это способ объединить лёгкость и структуру в одной прическе. В ней нет излишней строгости или нарочитой небрежности: всё зависит от того, как вы уложите пряди.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
