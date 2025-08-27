Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живые пряди и воздушный объём: укладка, которая делает даже макияж лишним
Радость на час — морщины на годы: вот что разрушает молодость
Ос и шершней заманивает простое лакомство — ловушка из бутылки работает идеально
Собака с длинными когтями рискует здоровьем: что должен знать каждый хозяин
Молодёжь выбрала лучший город мира: этот город обошёл Нью-Йорк и Лондон в новом рейтинге
Правильная техника мытья головы способствует активизации фолликулов
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Сила, выносливость и здоровье в одном методе: как правильно поделить тренировки на этапы
Москва нашла обход санкций: зачем в Латвию поступили 13 миллионов евро от России

Мечтаете о косе до пояса? Вот 5 причин, почему волосы не растут, даже если вы стараетесь

4:32
Моя семья » Красота и стиль

Когда волосы "застывают" на одном уровне, а длина будто не прибавляется месяцами, мы чаще всего виним в этом шампунь или маску. Кажется, стоит поменять уход — и локоны тут же оживут. Но на самом деле всё сложнее: скорость роста волос зависит от внутренних процессов организма, привычек и даже климата. Шампунь может сделать волосы мягче и блестяще, но он не способен изменить их биологическую программу.

Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

Давайте разберёмся, что на самом деле мешает вашим волосам расти.

Генетическая программа

У каждого волосяного фолликула есть свой "таймер" — цикл роста. Он состоит из трёх фаз:

  • анаген - активный рост, который может длиться от 2 до 6 лет;
  • катаген - переходный этап, когда рост замедляется;
  • телоген - покой, в это время волосы постепенно выпадают.

Если природа отмерила вам короткий анаген, волосы просто не смогут отрасти ниже определённой длины. Для кого-то это уровень лопаток, для кого-то — талия. Это не болезнь и не повод для тревоги, а индивидуальная особенность.

Зная о своём "лимите", проще сосредоточиться на сохранении качества волос, чем на бесконечных поисках "волшебных средств" для ускоренного роста.

Хронический стресс

В моменты стресса организм расходует ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а волосы отходят на второй план. Повышенный уровень кортизола сокращает фазу активного роста и раньше времени переводит волосы в фазу покоя.

В результате вы замечаете: волосы стали выпадать чаще, а новые растут медленнее. Это явление называется телогеновой алопецией. Даже если снаружи вы сохраняете спокойствие, постоянное напряжение внутри буквально "выключает" рост.

Снять влияние стресса на волосы помогают простые шаги: полноценный сон, умеренные физические нагрузки и отдых без гаджетов.

Дефицит питательных веществ

Волосы — это кератин, а для его синтеза нужны строительные материалы: белок, аминокислоты, железо, витамины группы B, цинк и витамин D. Если в рационе их мало, организм начинает экономить, и рост волос становится "лишней роскошью".

Особенно опасен скрытый дефицит железа. Гемоглобин может оставаться в норме, а вот запасы железа (ферритин) окажутся на минимуме. В этом случае волосы становятся тоньше, ломаются и хуже растут.

Недостаток питательных веществ связан не только с питанием. Иногда дело в нарушении усвоения при заболеваниях ЖКТ или в действии определённых лекарств. Поэтому регулярные обследования и анализы помогают вовремя выявить проблему.

Холод и слабая микроциркуляция

Волосы получают питание через капилляры кожи головы. Чем активнее кровоток, тем лучше к фолликулам поступает кислород и питательные вещества. Зимой сосуды сужаются, и кровоснабжение кожи головы ухудшается.

К этому добавляется сухой воздух от отопления и перепады температур. Всё это делает волосы более ломкими и мешает им расти.

Чтобы помочь волосам в холодное время года:

  • носите головной убор, защищая кожу от мороза;
  • увлажняйте воздух в помещении;
  • делайте лёгкий массаж головы для стимуляции кровообращения.

Механическая травматизация

Иногда волосы растут нормально, но вы этого не замечаете, потому что они обламываются раньше, чем достигают желаемой длины.

Чаще всего виноваты слишком тугие хвосты, афрокосички, постоянные начёсы или жёсткие заколки. Длительное натяжение и давление приводят к так называемой тракционной алопеции. В итоге волосы становятся тонкими у корней и выпадают сильнее.

Чтобы избежать этой проблемы, дайте волосам отдых:

  • чередуйте причёски;
  • не затягивайте резинки слишком туго;
  • используйте мягкие аксессуары без металлических деталей.

Рост волос — сложный процесс, который зависит не от шампуня, а от генов, питания, климата и ваших привычек. Косметические средства помогают сохранить длину и здоровье волос, но не могут заставить их расти быстрее.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Наука и техника
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Последние материалы
Радость на час — морщины на годы: вот что разрушает молодость
Как аналитик из Google, чьи отчеты цитировали ведущие СМИ, решил вернуться домой и строить IT-будущее
Ос и шершней заманивает простое лакомство — ловушка из бутылки работает идеально
Собака с длинными когтями рискует здоровьем: что должен знать каждый хозяин
Молодёжь выбрала лучший город мира: этот город обошёл Нью-Йорк и Лондон в новом рейтинге
Правильная техника мытья головы способствует активизации фолликулов
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Сила, выносливость и здоровье в одном методе: как правильно поделить тренировки на этапы
Москва нашла обход санкций: зачем в Латвию поступили 13 миллионов евро от России
Ирина Аллегрова на Новой волне дала редкий комментарий о своей личной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.