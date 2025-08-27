Мечтаете о косе до пояса? Вот 5 причин, почему волосы не растут, даже если вы стараетесь

Когда волосы "застывают" на одном уровне, а длина будто не прибавляется месяцами, мы чаще всего виним в этом шампунь или маску. Кажется, стоит поменять уход — и локоны тут же оживут. Но на самом деле всё сложнее: скорость роста волос зависит от внутренних процессов организма, привычек и даже климата. Шампунь может сделать волосы мягче и блестяще, но он не способен изменить их биологическую программу.
Давайте разберёмся, что на самом деле мешает вашим волосам расти.
У каждого волосяного фолликула есть свой "таймер" — цикл роста. Он состоит из трёх фаз:
Если природа отмерила вам короткий анаген, волосы просто не смогут отрасти ниже определённой длины. Для кого-то это уровень лопаток, для кого-то — талия. Это не болезнь и не повод для тревоги, а индивидуальная особенность.
Зная о своём "лимите", проще сосредоточиться на сохранении качества волос, чем на бесконечных поисках "волшебных средств" для ускоренного роста.
В моменты стресса организм расходует ресурсы на поддержание жизненно важных функций, а волосы отходят на второй план. Повышенный уровень кортизола сокращает фазу активного роста и раньше времени переводит волосы в фазу покоя.
В результате вы замечаете: волосы стали выпадать чаще, а новые растут медленнее. Это явление называется телогеновой алопецией. Даже если снаружи вы сохраняете спокойствие, постоянное напряжение внутри буквально "выключает" рост.
Снять влияние стресса на волосы помогают простые шаги: полноценный сон, умеренные физические нагрузки и отдых без гаджетов.
Волосы — это кератин, а для его синтеза нужны строительные материалы: белок, аминокислоты, железо, витамины группы B, цинк и витамин D. Если в рационе их мало, организм начинает экономить, и рост волос становится "лишней роскошью".
Особенно опасен скрытый дефицит железа. Гемоглобин может оставаться в норме, а вот запасы железа (ферритин) окажутся на минимуме. В этом случае волосы становятся тоньше, ломаются и хуже растут.
Недостаток питательных веществ связан не только с питанием. Иногда дело в нарушении усвоения при заболеваниях ЖКТ или в действии определённых лекарств. Поэтому регулярные обследования и анализы помогают вовремя выявить проблему.
Волосы получают питание через капилляры кожи головы. Чем активнее кровоток, тем лучше к фолликулам поступает кислород и питательные вещества. Зимой сосуды сужаются, и кровоснабжение кожи головы ухудшается.
К этому добавляется сухой воздух от отопления и перепады температур. Всё это делает волосы более ломкими и мешает им расти.
Иногда волосы растут нормально, но вы этого не замечаете, потому что они обламываются раньше, чем достигают желаемой длины.
Чаще всего виноваты слишком тугие хвосты, афрокосички, постоянные начёсы или жёсткие заколки. Длительное натяжение и давление приводят к так называемой тракционной алопеции. В итоге волосы становятся тонкими у корней и выпадают сильнее.
Рост волос — сложный процесс, который зависит не от шампуня, а от генов, питания, климата и ваших привычек. Косметические средства помогают сохранить длину и здоровье волос, но не могут заставить их расти быстрее.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
