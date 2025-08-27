Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект глазури на ногтях, напоминающий утренний иней или блеск сахарной пудры, давно перестал быть мимолётным трендом. С тех пор как Хейли Бибер вывела в свет "ногти-пончики", этот дизайн стал синонимом утончённости и лёгкого гламура. Осенью 2025 года он вновь выходит на первый план, обретая новые оттенки и вариации, которые идеально вписываются в сезон, когда хочется тепла, уюта и немного роскоши в каждом жесте.

Осенний френч
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний френч

Брызги шампанского — элегантность на каждый день

  • Осенний нюд можно сделать праздничным, добавив мерцающую хромовую втирку. На фоне молочно-бежевой или шоколадной базы переливы цвета шампанского создают эффект игристых пузырьков в бокале. Такой маникюр подойдёт как для офиса, так и для вечернего выхода — он не кричит о себе, но притягивает взгляды.

Осенний френч с золотым акцентом

  • Френч — вечная классика, но этой осенью он обретает новые краски. Классическую белую линию на кончике заменяют солнечные оттенки жёлтого и янтарного — символы осенней листвы. Добавьте сверху лёгкий слой блестящей глазури, и френч заиграет так, будто ногти подсвечены изнутри. Такой дизайн особенно хорошо смотрится на средних и длинных ногтях овальной формы.

Ледяной блюз — холодное дыхание первых заморозков

  • Нежно-голубая база в сочетании с прозрачной перламутровой втиркой создаёт иллюзию инея, лёгкого, как дыхание зимнего утра. Этот вариант подойдёт тем, кто не готов расставаться с яркостью даже в прохладный сезон. Маникюр "ледяной блюз" выглядит особенно эффектно в солнечные дни, когда капли осеннего дождя на окне отражаются в холодных переливах ногтей.

Карамельная глазурь — уют в каждом движении

  • Осень ассоциируется не только с золотой листвой, но и с ароматами сладостей. Маникюр в карамельных оттенках идеально передаёт это настроение. Нейтральная база с тёплой втиркой придаёт ногтям мягкий сияющий блеск, словно они покрыты карамельным сиропом. Такой дизайн универсален: он гармонично смотрится и на коротких ногтях, и на длинных миндалевидных формах.

Изумрудный лёд — драгоценный акцент сезона

  • Зелёный — цвет богатства и глубины, и в этом сезоне он становится фаворитом. Изумрудный лак с белой или серебристой втиркой превращает ногти в настоящие драгоценности. Такой маникюр особенно эффектен вечером, в сочетании с тёмной одеждой и украшениями. Его можно использовать как акцент — покрыв зелёной глазурью только два-три ногтя, оставив остальные в нюде.

Маникюр-глазурь — это идеальный способ добавить сияния в пасмурные осенние дни. Он универсален, подстраивается под длину и форму ногтей, уместен и в повседневной жизни, и на праздниках. Главное его преимущество — способность создавать эффект ухоженности и "дорогого" стиля даже при минимальном дизайне.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
