Мода против возраста: почему от этого цвета отказываются стильные женщины после 50

Моя семья » Красота и стиль

Осенний модный сезон обещает быть насыщенным и ярким. Дизайнеры всё чаще обращаются к тёплым тонам, которые завоевывают популярность на подиумах и в магазинах. Однако спустя полвека один из некогда универсальных оттенков подвергается критике со стороны экспертов.

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

В последние годы модные дома, такие как Max Mara и Hermès, переосмысливают свои цветовые палитры. Они всё чаще обращаются к насыщенным коричневым, тёплым бежевым, тёмно-синим и угольно-серым оттенкам. Эти цвета становятся заменой резким контрастам, создавая мягкое и гармоничное обрамление лица. Их цель — предложить цвета, которые не поглощают свет, а сопровождают его.

Пастельные тона также возвращаются в осенние коллекции. Долгое время они считались слишком нежными, но теперь их можно увидеть в более спокойных оттенках. Они мгновенно освежают лицо и стирают следы усталости, пишет journaldesfemmes.fr.

"Пастельные тона, такие как пудрово-розовый, предлагают изысканный и современный акцент для зрелых женщин", — говорит Лиза Чен, модный аналитик.

Эти цвета подчёркивают естественную элегантность, не стремясь к искусственному омоложению. Пудрово-розовый, небесно-голубой и нежно-зелёный оттенки позволяют выглядеть свежо, сохраняя при этом зрелость.

Отзывы подтверждают эффективность этих цветовых решений. Многие женщины замечают, что правильно подобранные цвета придают им молодое сияние. Однако эксперты выделяют один цвет, который может быть не самым удачным выбором для зрелой кожи — чёрный.

"После десятилетий использования чёрного как основного цвета я заметила, что моё лицо выглядит усталым на фотографиях. Переход на более мягкие оттенки мгновенно придал мне свежести", — делится своим опытом Дженнифер, 58 лет.

Мишель Барретт, консультант по моде, подтверждает её слова. Слишком много чёрного может быть агрессивным, подчёркивая морщины и тёмные круги. Этот оттенок поглощает свет и делает черты лица жёсткими, заметила эксперт.

Чёрный цвет, который когда-то считался универсальным и подходящим ко всему, теперь отбрасывает нежелательные тени на зрелую кожу. Более яркие и светлые оттенки, напротив, создают сияющий эффект и подчёркивают естественную красоту.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
