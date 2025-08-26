Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажаны — короли лета: как превратить их в десятки вкусных блюд
Китайская экспансия: полуфабрикаты из стали захватывают мировой рынок
Сорняки исчезнут без прополки: три способа, которые работают лучше тяпки
В Кузбассе открыли выставку, которую называют первым шагом к большому культурному кластеру
Чемпионка по теннису раскрыла свою 5-летнюю войну с миастенией гравис
Дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью
Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис
Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины
Машина предупреждает заранее: вот в какой момент ТО становится жизненно важным

Маленькие дырочки, большие проблемы: что делает кожу старше морщин

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Зеркало безжалостно: стоит присмотреться к коже вблизи, и внимание сразу приковывают поры. Кажется, что они становятся больше с каждым днём. Но главный секрет в том, что "уменьшить" их на самом деле невозможно.

Прыщ на лице
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыщ на лице

Что такое поры на самом деле

Поры — это крошечные естественные отверстия в коже, через которые выходят сальные железы. Их размер задаётся генетикой, и "закрыть" или "сжать" их физически нельзя. Но есть хитрости, которые помогут сделать их менее заметными.

Когда поры выглядят крупнее

Главная причина — загрязнение. Скопившийся себум, остатки косметики и ороговевшие клетки кожи растягивают стенки пор и визуально увеличивают их. Ситуацию усугубляют возрастные изменения и солнечные лучи: со временем кожа теряет упругость, а разрушение коллагена и эластина делает отверстия более заметными.

Как действовать

  • Салициловая кислота. Она работает как "чистильщик", растворяя жир и глубоко очищая поры. Скрабы и мягкие кислоты помогают убрать лишний себум и предотвратить новые закупорки.
  • Ретиноиды и пептиды. Эти ингредиенты стимулируют обновление клеток и выработку коллагена, за счёт чего кожа вокруг пор становится плотнее, а сами они — менее выраженными.
  • Увлажнители. Гиалуроновая кислота и подобные компоненты наполняют кожу влагой и слегка "подтягивают" её, создавая оптический эффект более ровной поверхности.
  • Солнцезащита. Крем с SPF обязателен даже в пасмурные дни. УФ-лучи разрушают волокна кожи, ускоряя старение и делая поры более заметными.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис
Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины
Машина предупреждает заранее: вот в какой момент ТО становится жизненно важным
Маленькие дырочки, большие проблемы: что делает кожу старше морщин
Села в лужу: Цыганова жёстко прошлась по Пугачёвой из-за Вакарчука
Собака защищает хозяина во сне, поворачиваясь к нему спиной
Сломанный телевизор может обернуться выгодой: куда его деть, чтобы не потерять деньги и время
Власть против народа: фильм с Netflix предсказал будущее Европы
От сладкой жизни к здоровой: что происходит без сахара за 30 дней
Вкус Италии у вас дома: тирамису за считанные минуты — печь не нужно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.