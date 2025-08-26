Маленькие дырочки, большие проблемы: что делает кожу старше морщин

Зеркало безжалостно: стоит присмотреться к коже вблизи, и внимание сразу приковывают поры. Кажется, что они становятся больше с каждым днём. Но главный секрет в том, что "уменьшить" их на самом деле невозможно.

Что такое поры на самом деле

Поры — это крошечные естественные отверстия в коже, через которые выходят сальные железы. Их размер задаётся генетикой, и "закрыть" или "сжать" их физически нельзя. Но есть хитрости, которые помогут сделать их менее заметными.

Когда поры выглядят крупнее

Главная причина — загрязнение. Скопившийся себум, остатки косметики и ороговевшие клетки кожи растягивают стенки пор и визуально увеличивают их. Ситуацию усугубляют возрастные изменения и солнечные лучи: со временем кожа теряет упругость, а разрушение коллагена и эластина делает отверстия более заметными.

Как действовать

Салициловая кислота. Она работает как "чистильщик", растворяя жир и глубоко очищая поры. Скрабы и мягкие кислоты помогают убрать лишний себум и предотвратить новые закупорки.

Ретиноиды и пептиды. Эти ингредиенты стимулируют обновление клеток и выработку коллагена, за счёт чего кожа вокруг пор становится плотнее, а сами они — менее выраженными.

Увлажнители. Гиалуроновая кислота и подобные компоненты наполняют кожу влагой и слегка "подтягивают" её, создавая оптический эффект более ровной поверхности.

Солнцезащита. Крем с SPF обязателен даже в пасмурные дни. УФ-лучи разрушают волокна кожи, ускоряя старение и делая поры более заметными.

Уточнения

