Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь

Сезон босоножек заканчивается, и именно сейчас становится видно, в каком состоянии оказались пятки после жары и пыли. Шершавая кожа, цепляющаяся за простыни или колготки, трещины и постоянный дискомфорт — знакомая картина? Даже салонный педикюр иногда не спасает: эффект мягкости держится недолго, и уже на следующий день сухость возвращается.

Осенью многие отказываются от салонных процедур и переходят на домашний уход. И здесь есть два пути: быстрый, но требующий регулярности, и более мягкий, с накопительным эффектом.

Кератолитики — экспресс-помощь

Так называемый "жидкий педикюр" работает благодаря лосьонам и гелям с мочевиной и кислотами в высокой концентрации. Они размягчают ороговевшие участки, превращая сухую кожу в мягкие катышки, которые легко убрать пемзой.

На маркетплейсах тысячи отзывов подтверждают: кератолитики помогают даже в тяжёлых случаях и стоят недорого. Но есть нюансы:

первый результат заметен, но не идеален;

средства нужно использовать регулярно;

кожа после процедуры может стать чувствительной, а при активном трении — даже болезненной.

Важно! Такие составы стоит наносить только в перчатках и не совмещать с аппаратным педикюром дома — это задача для профессионала.

Пилинги — мягкая стратегия

Если ты не готова к агрессивным средствам, можно выбрать гели или кремы с кислотами, которые наносятся без смывания. Они не дают мгновенного результата, зато постепенно делают кожу пяток более гладкой и мягкой.

Эти средства хорошо работают как поддержка к салонному педикюру или как часть домашнего ухода. Их задача — мягко отшелушивать и помогать коже обновляться без стресса.

Золотое правило ухода за пятками

Какой бы способ ты ни выбрала, без увлажнения и питания результата не будет. Кремы с маслами, воски или сыворотки для ног — обязательный финальный шаг. Только так можно надолго избавиться от сухости и трещин.

