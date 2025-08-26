Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества
Три поколения BMW 3 Series: популярные, но проблемные версии, от которых стоит держаться подальше
Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда
Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов
Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом
Энергетический крах? Правительство США поставило крест на амбициозном проекте Orsted
Мечтает о бане: Настя Ивлеева призналась, что живёт в бывшем курятнике

Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Сезон босоножек заканчивается, и именно сейчас становится видно, в каком состоянии оказались пятки после жары и пыли. Шершавая кожа, цепляющаяся за простыни или колготки, трещины и постоянный дискомфорт — знакомая картина? Даже салонный педикюр иногда не спасает: эффект мягкости держится недолго, и уже на следующий день сухость возвращается.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ноги

Осенью многие отказываются от салонных процедур и переходят на домашний уход. И здесь есть два пути: быстрый, но требующий регулярности, и более мягкий, с накопительным эффектом.

Кератолитики — экспресс-помощь

Так называемый "жидкий педикюр" работает благодаря лосьонам и гелям с мочевиной и кислотами в высокой концентрации. Они размягчают ороговевшие участки, превращая сухую кожу в мягкие катышки, которые легко убрать пемзой.

На маркетплейсах тысячи отзывов подтверждают: кератолитики помогают даже в тяжёлых случаях и стоят недорого. Но есть нюансы:

  • первый результат заметен, но не идеален;
  • средства нужно использовать регулярно;
  • кожа после процедуры может стать чувствительной, а при активном трении — даже болезненной.

Важно! Такие составы стоит наносить только в перчатках и не совмещать с аппаратным педикюром дома — это задача для профессионала.

Пилинги — мягкая стратегия

Если ты не готова к агрессивным средствам, можно выбрать гели или кремы с кислотами, которые наносятся без смывания. Они не дают мгновенного результата, зато постепенно делают кожу пяток более гладкой и мягкой.

Эти средства хорошо работают как поддержка к салонному педикюру или как часть домашнего ухода. Их задача — мягко отшелушивать и помогать коже обновляться без стресса.

Золотое правило ухода за пятками

Какой бы способ ты ни выбрала, без увлажнения и питания результата не будет. Кремы с маслами, воски или сыворотки для ног — обязательный финальный шаг. Только так можно надолго избавиться от сухости и трещин.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра
Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал
Терпение гурмана: как время превращает обычный плов в гастрономическую легенду
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
В какие круизы не стоит отправляться: о чём молчат туроператоры
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно?
Авто с ГБО — нагрузка на масло меньше? Как иллюзия чистоты оборачивается риском для двигателя
Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России
Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.