Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь

Сезон босоножек заканчивается, и именно сейчас становится видно, в каком состоянии оказались пятки после жары и пыли. Шершавая кожа, цепляющаяся за простыни или колготки, трещины и постоянный дискомфорт — знакомая картина? Даже салонный педикюр иногда не спасает: эффект мягкости держится недолго, и уже на следующий день сухость возвращается.
Осенью многие отказываются от салонных процедур и переходят на домашний уход. И здесь есть два пути: быстрый, но требующий регулярности, и более мягкий, с накопительным эффектом.
Так называемый "жидкий педикюр" работает благодаря лосьонам и гелям с мочевиной и кислотами в высокой концентрации. Они размягчают ороговевшие участки, превращая сухую кожу в мягкие катышки, которые легко убрать пемзой.
На маркетплейсах тысячи отзывов подтверждают: кератолитики помогают даже в тяжёлых случаях и стоят недорого. Но есть нюансы:
Важно! Такие составы стоит наносить только в перчатках и не совмещать с аппаратным педикюром дома — это задача для профессионала.
Если ты не готова к агрессивным средствам, можно выбрать гели или кремы с кислотами, которые наносятся без смывания. Они не дают мгновенного результата, зато постепенно делают кожу пяток более гладкой и мягкой.
Эти средства хорошо работают как поддержка к салонному педикюру или как часть домашнего ухода. Их задача — мягко отшелушивать и помогать коже обновляться без стресса.
Какой бы способ ты ни выбрала, без увлажнения и питания результата не будет. Кремы с маслами, воски или сыворотки для ног — обязательный финальный шаг. Только так можно надолго избавиться от сухости и трещин.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.