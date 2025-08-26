Морщины появляются не там, где ждёшь: зона, которая предаёт возраст первой

Ты можешь тщательно ухаживать за лицом, но именно кожа шеи и груди выдаёт лишние годы быстрее всего. Она тонкая, нежная и почти лишена сальных желез, поэтому быстрее теряет влагу и реагирует на любые внешние факторы. Осенью, когда солнце меньше, а воздух суше, этим зонам особенно нужен правильный уход.
Жёсткие скрабы и агрессивные гели пересушивают и делают кожу уязвимой. Лучше выбирать мягкие пенки или молочко.
"Регулярное очищение позволяет активным средствам работать эффективнее. А ещё это профилактика воспалений и тусклого тона кожи", — отмечает косметолог Ирина Созинова.
На шее и декольте мало сальных желез, поэтому кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами и маслами здесь особенно важны. Наноси их лёгкими движениями снизу вверх — так ты не только напитаешь кожу, но и поддержишь тонус.
Даже осенью ультрафиолет разрушает коллаген и провоцирует морщины. SPF-крем нужен всегда, особенно если носишь одежду с открытым вырезом.
"Лучи UVA проникают сквозь облака и окна, и именно они вызывают сеточку морщин и пигментацию", — напоминает эксперт.
Гелевая или тканевая маска с коллагеном, альгинатные составы, лёгкий самомассаж с маслами — всё это помогает вернуть упругость и свежий вид. Достаточно пары процедур в неделю.
Морщины на шее часто появляются из-за привычки сутулиться и постоянно смотреть в телефон. Держи голову ровно, плечи расправь. Добавь простые упражнения для шеи и зоны декольте — и результат в тандеме с уходом не заставит себя ждать.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
