Прыщи на лбу атакуют: мелкая ошибка в уходе стоит вам чистой кожи

Красота и стиль

Прыщ на лбу всегда появляется не вовремя. Кажется, что именно это место выбирают самые "упорные" высыпания — ведь их невозможно не заметить. Но секрет в том, что акне в области лба имеет свои особые причины и требует правильного подхода.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Почему именно лоб

Лоб входит в так называемую Т-зону (нос, подбородок, лоб), где сальные железы работают особенно активно. Избыточный себум, смешиваясь с потом, косметикой или остатками средств для волос, легко закупоривает поры. Именно поэтому здесь чаще возникают воспаления.

Дополнительный фактор риска — механическое трение.
Головные уборы, каски, спортивные шлемы или даже чёлка могут создавать эффект "парника": жир и бактерии задерживаются на коже, провоцируя "акне от трения".

Как бороться с высыпаниями

Главное — комплексный подход. Одних патчей или сыворотки с ретинолом может быть недостаточно. Важно:

  • Регулярно очищать кожу мягкими средствами, чтобы удалить лишний жир и загрязнения.
  • Обращать внимание на волосы: остатки лака или мусса легко попадают на лоб и закупоривают поры.
  • Следить за аксессуарами — кепки, шапки и даже очки стоит периодически стирать и дезинфицировать.
  • Снижать воспаление локальными средствами с салициловой кислотой или ниацинамидом.

Как предотвратить новые прыщи

Ключ в том, чтобы устранить именно причину. Уменьшите частоту касаний лица руками, мойте кожу после тренировок, подбирайте лёгкие кремы, которые не перегружают поры. А ещё - не забывайте о регулярном отшелушивании: мягкие пилинги помогают убрать омертвевшие клетки и не дают порам закупориться.

Прыщи на лбу — не приговор. Если понимать, откуда они берутся, и корректировать уход, можно надолго забыть о неожиданных воспалениях.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
