Лоферы с каблуком, которые делают офисные образы стильными и удобными

Дофисный стиль давно перестал быть скучным. В 2025 году главная обувная звезда делового гардероба — лоферы с каблуком. Они сочетают удобство классики и женственность каблука, превращая каждый офисный образ в стильное заявление.

Почему именно лоферы с каблуком

Каблук в лоферах не слишком высокий — обычно 3–5 см, что делает их комфортными даже для долгого рабочего дня. В отличие от классических лодочек, они устойчивы, а в сравнении с кедами или балетками добавляют образу строгости и статуса.

Обзор бестселлеров 2025

  • Mango Leather Loafers Heels — минимализм и кожа премиального качества, идеальны для офисных сетов.
  • Massimo Dutti Block Heel Loafers — лаконичный дизайн и удобный квадратный каблук.
  • Zara Chunky Heel Loafers — ультрамодный акцент с массивной подошвой и каблуком.
  • H&M Loafers Heeled Edition — бюджетный вариант с мягкой стелькой и лаковой отделкой.
  • Gucci Horsebit Heeled Loafers — люксовая классика, которая задаёт тон всему офисному гардеробу.

С чем носить

  1. Классика офиса — прямые брюки, белая рубашка и жакет.
  2. Современный кэжуал — лоферы с каблуком + джинсы с завышенной талией и базовый топ.
  3. Женственный акцент — платье-футляр или миди-юбка.

Лоферы с каблуком — это золотая середина между комфортом и элегантностью. Они подчёркивают статус, сохраняют удобство и становятся главным офисным трендом сезона.

Уточнения

Ло́феры ло́уферы — это туфли без шнурков, союзка и мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом.

