Лучшие пудры с эффектом фотошопа, которые дарят коже гладкость и сияние

Современные бьюти-тренды требуют естественности, но при этом кожа должна выглядеть безупречно. Пудры с эффектом фотошопа помогают достичь этого в несколько взмахов кисти. Они скрывают поры, разглаживают текстуру и создают «размытый» финиш, который идеально смотрится и в жизни, и на фото.

Что делает такие пудры особенными

Главный секрет — светорассеивающие частицы, создающие эффект блюра. Именно они убирают видимость несовершенств, оставляя кожу свежей и ровной. Это косметика, которая работает как мягкий фильтр Instagram, но без цифровой магии.

Бестселлеры пудр с эффектом фотошопа

Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder — культовый выбор визажистов, даёт стойкий матовый финиш.

— культовый выбор визажистов, даёт стойкий матовый финиш. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish — бархатистая пудра, мгновенно выравнивающая кожу.

— бархатистая пудра, мгновенно выравнивающая кожу. Make Up For Ever Ultra HD Microfinishing Powder — невидима даже на камере в 4K.

— невидима даже на камере в 4K. Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder — бюджетная альтернатива, отлично скрывающая поры.

Как использовать

Наносите тонким слоем на Т-зону или всю поверхность лица. Для лёгкого эффекта — используйте пушистую кисть. Для максимальной стойкости — закрепляйте макияж влажным спонжем.

Пудры с эффектом фотошопа стали незаменимым инструментом для макияжа. Они стирают усталость, маскируют несовершенства и дарят коже гладкость без ретуши.

