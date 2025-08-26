Лучшие пудры с эффектом фотошопа, которые дарят коже гладкость и сияние

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Современные бьюти-тренды требуют естественности, но при этом кожа должна выглядеть безупречно. Пудры с эффектом фотошопа помогают достичь этого в несколько взмахов кисти. Они скрывают поры, разглаживают текстуру и создают «размытый» финиш, который идеально смотрится и в жизни, и на фото.

Что делает такие пудры особенными

Главный секрет — светорассеивающие частицы, создающие эффект блюра. Именно они убирают видимость несовершенств, оставляя кожу свежей и ровной. Это косметика, которая работает как мягкий фильтр Instagram, но без цифровой магии.

Бестселлеры пудр с эффектом фотошопа

  • Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder — культовый выбор визажистов, даёт стойкий матовый финиш.
  • Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish — бархатистая пудра, мгновенно выравнивающая кожу.
  • Make Up For Ever Ultra HD Microfinishing Powder — невидима даже на камере в 4K.
  • Maybelline Fit Me Matte + Poreless Powder — бюджетная альтернатива, отлично скрывающая поры.

Как использовать

  1. Наносите тонким слоем на Т-зону или всю поверхность лица.
  2. Для лёгкого эффекта — используйте пушистую кисть.
  3. Для максимальной стойкости — закрепляйте макияж влажным спонжем.

Пудры с эффектом фотошопа стали незаменимым инструментом для макияжа. Они стирают усталость, маскируют несовершенства и дарят коже гладкость без ретуши.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
