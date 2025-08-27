Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Традиция, которая вдохновляет: чем Газманов с женой заменили обычные подарки на семейных праздниках
Фитнес рядом с домом: как двор превращается в бесплатный спорткомплекс
Ежедневно тысячи хозяев мучают своих собак, даже не подозревая об этом: вся правда о времени выгула
Смертельный сувенир из отпуска: туристы привозят домой экзотические болезни, не подозревая об этом
Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия
Избиение матери и гибель собак: раскрыта тёмная сторона актёра из Полицейского с Рублёвки
Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке
Ловушка своими руками: как превратить мусор в оружие против шершней
Мозг как предсказатель: раскрываем тайны воображения через простые образы

Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Джансу Дере, Хазал Кая и Бергюзар Корель - не только талантливые актрисы, но и обладательницы безупречной кожи. Они раскрывают секрет своей красоты: марокканский гассул. Этот древний природный ингредиент не только улучшает состояние кожи, но и ухаживает за волосами.

Ночной уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной уход за кожей

Гассул — это натуральная глина, богатая минералами, такими как кремний, магний и железо. Она используется в уходе за кожей и волосами на протяжении веков. В отличие от современных бьюти-трендов, гассул — это проверенное временем средство.

"Я всегда ищу натуральные продукты, которые бережно ухаживают за кожей. Пудра гассул — один из моих любимых ингредиентов. Она не только очищает, но и питает кожу", — поделилась Бергюзар Корель в соцсетях.

Как работает гассул?

Эта натуральная глина мягко очищает кожу, удаляя загрязнения и омертвевшие клетки без пересушивания. Благодаря противовоспалительным свойствам, гассул особенно подходит для чувствительной кожи. При использовании в качестве маски для волос он удаляет излишки жира и загрязнения с кожи головы, придавая волосам мягкость, блеск и послушность, пишет life.hu.

Как применять гассул?

  • Для лица и зоны декольте: смешайте одну столовую ложку гассула с водой или розовой водой до консистенции густой пасты. Нанесите на кожу, оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой.
  • Для волос: приготовьте такую же смесь и нанесите на кожу головы. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.

Хазал Кая и Джансу Дере — известные актрисы турецких сериалов, такие как "Запретная любовь" и "Эзель", также предпочитают гассул. Они выбирают натуральные средства для ухода за собой, и гассул идеально соответствует их требованиям, обеспечивая видимые результаты.

Где купить гассул?

Теперь гассул доступен и в нашей стране. Его можно найти в интернет-магазинах. Попробуйте этот древний секрет красоты турецких актрис и включите его в свой ежедневный уход.

Уточнения

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Наука и техника
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли Аудио 
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы
Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы
Последние материалы
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа
С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло
Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день
Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу
Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени
Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен
Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой
Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.