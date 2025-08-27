Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты

Джансу Дере, Хазал Кая и Бергюзар Корель - не только талантливые актрисы, но и обладательницы безупречной кожи. Они раскрывают секрет своей красоты: марокканский гассул. Этот древний природный ингредиент не только улучшает состояние кожи, но и ухаживает за волосами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночной уход за кожей

Гассул — это натуральная глина, богатая минералами, такими как кремний, магний и железо. Она используется в уходе за кожей и волосами на протяжении веков. В отличие от современных бьюти-трендов, гассул — это проверенное временем средство.

"Я всегда ищу натуральные продукты, которые бережно ухаживают за кожей. Пудра гассул — один из моих любимых ингредиентов. Она не только очищает, но и питает кожу", — поделилась Бергюзар Корель в соцсетях.

Как работает гассул?

Эта натуральная глина мягко очищает кожу, удаляя загрязнения и омертвевшие клетки без пересушивания. Благодаря противовоспалительным свойствам, гассул особенно подходит для чувствительной кожи. При использовании в качестве маски для волос он удаляет излишки жира и загрязнения с кожи головы, придавая волосам мягкость, блеск и послушность, пишет life.hu.

Как применять гассул?

Для лица и зоны декольте: смешайте одну столовую ложку гассула с водой или розовой водой до консистенции густой пасты. Нанесите на кожу, оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой.

смешайте одну столовую ложку гассула с водой или розовой водой до консистенции густой пасты. Нанесите на кожу, оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой. Для волос: приготовьте такую же смесь и нанесите на кожу головы. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.

Хазал Кая и Джансу Дере — известные актрисы турецких сериалов, такие как "Запретная любовь" и "Эзель", также предпочитают гассул. Они выбирают натуральные средства для ухода за собой, и гассул идеально соответствует их требованиям, обеспечивая видимые результаты.

Где купить гассул?

Теперь гассул доступен и в нашей стране. Его можно найти в интернет-магазинах. Попробуйте этот древний секрет красоты турецких актрис и включите его в свой ежедневный уход.

Уточнения

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

