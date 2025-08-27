Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды

Сегодня на рынке парфюмерии наблюдается новый тренд — гурманские ароматы, которые пахнут едой. Это не просто мода, а отражение изменений в обществе и потребительских предпочтениях.
Гурманские ароматы включают в себя сладкие, приторные ноты, такие как ваниль, карамель и шоколад. Однако современные парфюмеры расширяют палитру ароматов, добавляя в них пикантные, растительные и необычные ингредиенты. Например, существуют ароматы с нотами огурца, морской соли, зелёных помидоров и даже кабачков.
Такие ароматы создают мультисенсорные впечатления и вызывают в памяти блюда, рецепты и вкусовые воспоминания. Они позволяют почувствовать вкус еды, не потребляя её, объясняет ilmessaggero.it.
Рынок парфюмерии продолжает расти. По прогнозам, к 2025 году он принесёт 45 миллиардов фунтов стерлингов. В Великобритании объём этого сектора составляет 1,74 миллиарда фунтов стерлингов и может превысить 2 миллиарда к 2029 году.
Гурманские ароматы становятся всё более популярными среди молодёжи, которая воспринимает парфюмерию как способ самовыражения. Они также вызывают ощущение комфорта, удовлетворения и мгновенного счастья, что делает их популярной формой контролируемого гедонизма.
