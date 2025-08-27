Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Сегодня на рынке парфюмерии наблюдается новый тренд — гурманские ароматы, которые пахнут едой. Это не просто мода, а отражение изменений в обществе и потребительских предпочтениях.

карамель
Фото: commons.wikimedia.org by Stratford490, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
карамель

Почему это популярно?

  • Связь с препаратами для похудения. Препараты для снижения веса, такие как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, замедляют опорожнение желудка и снижают аппетит. Люди, принимающие эти препараты, ищут способы компенсировать отсутствие еды с помощью запахов.
  • Мода на гурманские ароматы. Поколение Z и не только всё чаще выбирают ароматы, которые пахнут едой. Это связано с тем, что парфюмерия становится для молодёжи способом самовыражения и создания своего уникального образа.
  • Социальные сети. Гурманские ароматы активно обсуждаются в социальных сетях, что способствует их популярности. Инфлюенсеры описывают духи как "романы", и их подписчики покупают их, не всегда успев попробовать.

Что такое гурманские ароматы?

Гурманские ароматы включают в себя сладкие, приторные ноты, такие как ваниль, карамель и шоколад. Однако современные парфюмеры расширяют палитру ароматов, добавляя в них пикантные, растительные и необычные ингредиенты. Например, существуют ароматы с нотами огурца, морской соли, зелёных помидоров и даже кабачков.

Такие ароматы создают мультисенсорные впечатления и вызывают в памяти блюда, рецепты и вкусовые воспоминания. Они позволяют почувствовать вкус еды, не потребляя её, объясняет ilmessaggero.it.

Примеры популярных гурманских ароматов

  • Me Espresso от Sabrina Carpenter — аромат, вдохновлённый сладким холодным кофе. Он включает ноты жареного эспрессо, печенья и взбитых сливок.
  • Eau de courgette — "кабачковая вода", которая идеально вписывается в категорию пищевых ароматов.

Будущее гурманских ароматов

Рынок парфюмерии продолжает расти. По прогнозам, к 2025 году он принесёт 45 миллиардов фунтов стерлингов. В Великобритании объём этого сектора составляет 1,74 миллиарда фунтов стерлингов и может превысить 2 миллиарда к 2029 году.

Гурманские ароматы становятся всё более популярными среди молодёжи, которая воспринимает парфюмерию как способ самовыражения. Они также вызывают ощущение комфорта, удовлетворения и мгновенного счастья, что делает их популярной формой контролируемого гедонизма.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
