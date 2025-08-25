Слабые пряди или стальной каркас? Уход, который решает исход битвы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тонкие и ломкие волосы знакомы многим: они выглядят безжизненными, легко повреждаются и нередко портят настроение. Но хорошая новость в том, что есть проверенные компоненты, которые способны буквально "переписать" сценарий и подарить шевелюре плотность и силу.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Биотин — питание от корней

Эта витаминная добавка укрепляет структуру волос, снижает ломкость и стимулирует рост. Биотин можно найти в капсулах, шампунях и масках. При регулярном использовании волосы становятся плотнее и меньше выпадают.

Кератин — фундамент волоса

Основной строительный белок действует как настоящий "ремонтный состав". Он восстанавливает повреждения после укладок и термического воздействия, делая волосы упругими и гладкими. Лучший выбор — маски и несмываемые средства с гидролизованным кератином.

Пантенол — витамин объёма

Пантенол известен как витамин B5 и отлично подходит тонким волосам. Он глубоко увлажняет, при этом не утяжеляя. Спреи и кондиционеры с пантенолом мгновенно придают объём и ощущение густоты.

Антиоксиданты из природы

Экстракты клевера и граната борются со свободными радикалами и защищают волосы от городской пыли и стресса. Они укрепляют структуру и делают волосы более устойчивыми к внешним факторам. Регулярное использование масел и масок с растительными экстрактами помогает сохранить блеск и здоровье.

Кофеин — заряд для роста

Да, не только для утра! Кофеин улучшает кровообращение кожи головы, активирует корни и снижает выпадение. Шампуни и маски с кофеином придают заметный объём и делают волосы визуально гуще.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
