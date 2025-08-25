Душ стал оружием против старости: секреты, которые скрывали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Скажи честно: твой уход обычно заканчивается на лице, а телу достается лишь редкий лосьон? Между тем именно кожа на теле часто первой теряет упругость и влагу. Исправить ситуацию легко — достаточно добавить в рутину всего несколько шагов, и уже через пару недель результат будет заметен.

сухость кожи после душа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
сухость кожи после душа
  • Энзимные пилинги
    Забудь о жёстких скрабах. Современные формулы с папаином или бромелайном мягко растворяют ороговевшие клетки, сохраняя барьер кожи. Цвет выравнивается, поверхность становится гладкой, а активные компоненты в последующих средствах работают глубже.
  • Ретинол для тела
    Если раньше его использовали только для лица, то теперь гели и масла с ретинолом заняли место в уходе за телом. Они разглаживают рельеф, борются с пигментацией и стимулируют коллаген. Особенно важны для зон, где возраст заметен сразу — руки, плечи, декольте. Использовать лучше вечером и не забывать SPF утром.
  • Сыворотки на влажную кожу
    Главный секрет — наносить средство сразу после душа. Сыворотки с гиалуроновой кислотой и пептидами удерживают влагу, создают эффект плотной и "наполненной" кожи. Несколько пшиков — и через пару недель сухость исчезает.
  • Уход для микробиома
    Красивая кожа невозможна без здорового защитного барьера. Мисты и эмульсии с пребиотиками и ниацинамидом восстанавливают баланс, уменьшают воспаления и делают поверхность более ровной. Особенно ценны летом, когда хочется лёгкого и освежающего ухода.
  • Витамин C в душе
    Мало кто знает, но фильтры для душа с витамином C могут буквально спасти кожу. Они нейтрализуют хлор и соли в воде, защищают от повреждений и придают сияние. Особенно полезны в регионах с жёсткой водой.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
