Душ стал оружием против старости: секреты, которые скрывали

Скажи честно: твой уход обычно заканчивается на лице, а телу достается лишь редкий лосьон? Между тем именно кожа на теле часто первой теряет упругость и влагу. Исправить ситуацию легко — достаточно добавить в рутину всего несколько шагов, и уже через пару недель результат будет заметен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) сухость кожи после душа

Энзимные пилинги

Забудь о жёстких скрабах. Современные формулы с папаином или бромелайном мягко растворяют ороговевшие клетки, сохраняя барьер кожи. Цвет выравнивается, поверхность становится гладкой, а активные компоненты в последующих средствах работают глубже.

Ретинол для тела

Если раньше его использовали только для лица, то теперь гели и масла с ретинолом заняли место в уходе за телом. Они разглаживают рельеф, борются с пигментацией и стимулируют коллаген. Особенно важны для зон, где возраст заметен сразу — руки, плечи, декольте. Использовать лучше вечером и не забывать SPF утром.

Сыворотки на влажную кожу

Главный секрет — наносить средство сразу после душа. Сыворотки с гиалуроновой кислотой и пептидами удерживают влагу, создают эффект плотной и "наполненной" кожи. Несколько пшиков — и через пару недель сухость исчезает.

Уход для микробиома

Красивая кожа невозможна без здорового защитного барьера. Мисты и эмульсии с пребиотиками и ниацинамидом восстанавливают баланс, уменьшают воспаления и делают поверхность более ровной. Особенно ценны летом, когда хочется лёгкого и освежающего ухода.

Витамин C в душе

Мало кто знает, но фильтры для душа с витамином C могут буквально спасти кожу. Они нейтрализуют хлор и соли в воде, защищают от повреждений и придают сияние. Особенно полезны в регионах с жёсткой водой.

