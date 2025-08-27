Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа

Многие уверены: лучшее время для расчесывания — когда волосы только что вымыты и еще мокрые. Но именно эта привычка может стоить вам густоты и здоровья локонов.
Когда пряди намокают, их структура временно меняется:
кутикула (наружный слой) приподнимается,
стержень растягивается,
прочность снижается.
В таком состоянии волосы легко травмируются. Даже аккуратное движение расческой способно оставить микротрещины. Со временем они накапливаются, превращаясь в сухость, ломкость и сечение.
Особенно осторожными стоит быть тем, у кого волосы окрашены, осветлены или кудрявые — такие локоны и без того более хрупкие.
Если уж нужно распутать пряди после душа, делайте это правильно:
используйте щетку с мягкими зубьями или расческу с редкими зубцами, специально созданную для влажных волос;
нанесите несмываемый уход — легкую сыворотку, масло или крем, чтобы создать защитную пленку;
начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням — так меньше вероятность вырывания и ломкости.
Слегка промокните волосы полотенцем, но не трите их — и дайте подсохнуть, прежде чем брать расческу.
Если локоны сильно спутались, используйте спрей-кондиционер или даже термальную воду — они сделают волосы послушнее.
Для ночного восстановления подойдут шелковые или сатиновые наволочки — они уменьшают трение и сохраняют гладкость прядей.
