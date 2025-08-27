Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены: лучшее время для расчесывания — когда волосы только что вымыты и еще мокрые. Но именно эта привычка может стоить вам густоты и здоровья локонов.

Фото: https://www.r-ulybka.ru/upload/medialibrary/2f3/2f3d6ef9b759b31c8a959133ed4e5391.jpg Девушка с шикарными волосами

Почему мокрые волосы так уязвимы

Когда пряди намокают, их структура временно меняется:

кутикула (наружный слой) приподнимается,

стержень растягивается,

прочность снижается.

В таком состоянии волосы легко травмируются. Даже аккуратное движение расческой способно оставить микротрещины. Со временем они накапливаются, превращаясь в сухость, ломкость и сечение.

Особенно осторожными стоит быть тем, у кого волосы окрашены, осветлены или кудрявые — такие локоны и без того более хрупкие.

Чем заменить привычку

Если уж нужно распутать пряди после душа, делайте это правильно:

используйте щетку с мягкими зубьями или расческу с редкими зубцами, специально созданную для влажных волос;

нанесите несмываемый уход — легкую сыворотку, масло или крем, чтобы создать защитную пленку;

начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням — так меньше вероятность вырывания и ломкости.

Маленькие хитрости для сильных волос

Слегка промокните волосы полотенцем, но не трите их — и дайте подсохнуть, прежде чем брать расческу.

Если локоны сильно спутались, используйте спрей-кондиционер или даже термальную воду — они сделают волосы послушнее.

Для ночного восстановления подойдут шелковые или сатиновые наволочки — они уменьшают трение и сохраняют гладкость прядей.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

