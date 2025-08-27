Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет аншлага: как на самом деле собирали публику на концерт Би-2 в Праге
История мстит: как заявления Алиева об СССР оборачиваются против Баку
Когда масло исчезает быстрее, чем бензин: как определить норму для вашего двигателя
В 2026 году повысят пенсии для инвалидов и по потере кормильца: кого коснутся изменения
Супердорогие креветки и другие товары: США душат индийский экспорт
Хватит глотать горсти таблеток: снижаем сахар в крови естественным путем — 6 шагов к здоровью
Опаснее, чем кажется: что нужно знать об ошейниках для кошек
Ледяные тени пояса Койпера скрывают невидимого гиганта, чьё присутствие уже ощущают орбиты планет
Брюс Уиллис: последние два года до страшного финала — неутешительный прогноз врача

Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Многие уверены: лучшее время для расчесывания — когда волосы только что вымыты и еще мокрые. Но именно эта привычка может стоить вам густоты и здоровья локонов.

Девушка с шикарными волосами
Фото: https://www.r-ulybka.ru/upload/medialibrary/2f3/2f3d6ef9b759b31c8a959133ed4e5391.jpg
Девушка с шикарными волосами

Почему мокрые волосы так уязвимы

Когда пряди намокают, их структура временно меняется:

  • кутикула (наружный слой) приподнимается,

  • стержень растягивается,

  • прочность снижается.

В таком состоянии волосы легко травмируются. Даже аккуратное движение расческой способно оставить микротрещины. Со временем они накапливаются, превращаясь в сухость, ломкость и сечение.

Особенно осторожными стоит быть тем, у кого волосы окрашены, осветлены или кудрявые — такие локоны и без того более хрупкие.

Чем заменить привычку

Если уж нужно распутать пряди после душа, делайте это правильно:

  • используйте щетку с мягкими зубьями или расческу с редкими зубцами, специально созданную для влажных волос;

  • нанесите несмываемый уход — легкую сыворотку, масло или крем, чтобы создать защитную пленку;

  • начинайте с кончиков, постепенно поднимаясь к корням — так меньше вероятность вырывания и ломкости.

Маленькие хитрости для сильных волос

  • Слегка промокните волосы полотенцем, но не трите их — и дайте подсохнуть, прежде чем брать расческу.

  • Если локоны сильно спутались, используйте спрей-кондиционер или даже термальную воду — они сделают волосы послушнее.

  • Для ночного восстановления подойдут шелковые или сатиновые наволочки — они уменьшают трение и сохраняют гладкость прядей.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Экономика и бизнес
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Брюс Уиллис: последние два года до страшного финала — неутешительный прогноз врача
Нежное печенье с апельсином: простой рецепт, который превратит чаепитие в праздник
4-3-3 в мире кино: уникальный рейтинг величайших актёров по футбольной схеме
Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.