Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если пару лет назад "глазированный пончик" ассоциировался только с завтраком, то теперь это — символ трендового маникюра. Перламутровый блеск, хромовая втирка и лёгкий эффект сахарной глазури остаются главным бьюти-украшением ногтей и этой осенью.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/25/c3/e0/25c3e058248aed8f0d08d6b8d515e47c.jpg Маникюр

Мы собрали 5 стильных идей, которые помогут адаптировать любимый дизайн к прохладному сезону.

1. Брызги шампанского

Элегантный нюд заиграет роскошно, если добавить тонкий слой хромовой пыли. Для более смелого варианта можно взять молочный шоколад в качестве базы и покрыть его переливами цвета шампанского. Маникюр сразу станет вечерним и праздничным.

2. Осенний френч с сиянием

Классика встречает новые краски: жёлтые кончики, напоминающие осеннюю листву, и сверху — тонкая вуаль хрома. Получается лёгкий акцентный дизайн, который отлично смотрится и в офисе, и на выходе.

3. Ледяной блюз

Нежно-голубой лак под слоем ледяной глазури создаёт ощущение утреннего инея. Такой вариант подойдёт тем, кто не хочет отказываться от яркости даже в дождливую осень.

4. Карамельная глазурь

Тёплая карамель в виде хромированной втирки делает маникюр "дорогим" на вид. Беспроигрышный выбор и для коротких ногтей, и для длинных — добавляет ухоженности и мягкого блеска.

5. Изумрудный лед

Глубокий зелёный оттенок этой осенью станет фаворитом. В паре с белой или серебристой втиркой он выглядит особенно эффектно, превращая ногти в ювелирный аксессуар.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



