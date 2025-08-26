Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Если пару лет назад "глазированный пончик" ассоциировался только с завтраком, то теперь это — символ трендового маникюра. Перламутровый блеск, хромовая втирка и лёгкий эффект сахарной глазури остаются главным бьюти-украшением ногтей и этой осенью.
Мы собрали 5 стильных идей, которые помогут адаптировать любимый дизайн к прохладному сезону.
Элегантный нюд заиграет роскошно, если добавить тонкий слой хромовой пыли. Для более смелого варианта можно взять молочный шоколад в качестве базы и покрыть его переливами цвета шампанского. Маникюр сразу станет вечерним и праздничным.
Классика встречает новые краски: жёлтые кончики, напоминающие осеннюю листву, и сверху — тонкая вуаль хрома. Получается лёгкий акцентный дизайн, который отлично смотрится и в офисе, и на выходе.
Нежно-голубой лак под слоем ледяной глазури создаёт ощущение утреннего инея. Такой вариант подойдёт тем, кто не хочет отказываться от яркости даже в дождливую осень.
Тёплая карамель в виде хромированной втирки делает маникюр "дорогим" на вид. Беспроигрышный выбор и для коротких ногтей, и для длинных — добавляет ухоженности и мягкого блеска.
Глубокий зелёный оттенок этой осенью станет фаворитом. В паре с белой или серебристой втиркой он выглядит особенно эффектно, превращая ногти в ювелирный аксессуар.
