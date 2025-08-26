Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без русского бизнеса наломала немало дров: как Финляндия пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией
Почему даже кофе не помогает: неожиданные причины сонливости днём
Диетолог Имаши Фернандо раскрыла секрет: как правильно пить лимонную воду для здоровья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Если пару лет назад "глазированный пончик" ассоциировался только с завтраком, то теперь это — символ трендового маникюра. Перламутровый блеск, хромовая втирка и лёгкий эффект сахарной глазури остаются главным бьюти-украшением ногтей и этой осенью.

Маникюр
Фото: https://i.pinimg.com/736x/25/c3/e0/25c3e058248aed8f0d08d6b8d515e47c.jpg
Маникюр

Мы собрали 5 стильных идей, которые помогут адаптировать любимый дизайн к прохладному сезону.

1. Брызги шампанского

Элегантный нюд заиграет роскошно, если добавить тонкий слой хромовой пыли. Для более смелого варианта можно взять молочный шоколад в качестве базы и покрыть его переливами цвета шампанского. Маникюр сразу станет вечерним и праздничным.

2. Осенний френч с сиянием

Классика встречает новые краски: жёлтые кончики, напоминающие осеннюю листву, и сверху — тонкая вуаль хрома. Получается лёгкий акцентный дизайн, который отлично смотрится и в офисе, и на выходе.

3. Ледяной блюз

Нежно-голубой лак под слоем ледяной глазури создаёт ощущение утреннего инея. Такой вариант подойдёт тем, кто не хочет отказываться от яркости даже в дождливую осень.

4. Карамельная глазурь

Тёплая карамель в виде хромированной втирки делает маникюр "дорогим" на вид. Беспроигрышный выбор и для коротких ногтей, и для длинных — добавляет ухоженности и мягкого блеска.

5. Изумрудный лед

Глубокий зелёный оттенок этой осенью станет фаворитом. В паре с белой или серебристой втиркой он выглядит особенно эффектно, превращая ногти в ювелирный аксессуар.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.