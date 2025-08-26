Осень диктует моду: 7 оттенков волос, которые будут править в 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень — лучшее время для смены образа: хочется тепла, уюта и новых красок. И тренды этого сезона полностью поддерживают это желание. Забудьте о неоновых экспериментах: на пике снова естественность, но в необычных интерпретациях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
В моду возвращаются глубокие каштановые, мягкие блонды и благородные рыжие тона. Каждый из них будто вдохновлён самой природой — золотом листвы, пряными специями и бархатной глубиной леса.

Блонд "поцелованный солнцем"

Стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди снова на волне. Лёгкое мелирование в тёплых тонах с мягкими солнечными бликами придаёт волосам сияние и выглядит максимально естественно. Такой блонд будто подсвечивает лицо изнутри.

Соболиный оттенок

Густой и благородный цвет, напоминающий мягкий мех. Коричневые оттенки этого спектра выглядят натурально и просты в уходе. Отличный выбор для брюнеток, которые хотят свежести без радикальных перемен.

Тёмный мёд

Блондинкам, которые осенью тянутся к более глубоким тонам, подойдёт тёмный мёд. В нём соединяются мягкость и теплотa, что особенно актуально для холодного времени года. Этот оттенок требует мастерства колориста, чтобы игра света и глубины выглядела дорого.

Насыщенный шоколад

Тёмный, но не мрачный — шоколад с пряными подтонами станет идеальным компромиссом между шатеном и каштаном. Добавить глубины можно холодными нотами и глянцевым блеском.

Яблочный сидр

Оттенок с золотисто-янтарными и бронзовыми переливами напоминает тёплый напиток у камина. Лучше всего раскрывается в технике балаяжа, создавая мягкий многотонный эффект.

Красная медь

Осень без рыжих тонов невозможна. В этом сезоне они варьируются от клубничного блонда до глубокого каштанового с медным отливом. Ключ — подобрать оттенок под естественный тон кожи, чтобы он подчеркнул черты и добавил яркости.

Шоколадно-карамельный вихрь

Мелирование карамельными бликами — быстрый способ "оживить" тёмные волосы. На каштановой базе они дают объём и игру, а на других оттенках добавляют мягкости и роскоши.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
