Осень диктует моду: 7 оттенков волос, которые будут править в 2025

Осень — лучшее время для смены образа: хочется тепла, уюта и новых красок. И тренды этого сезона полностью поддерживают это желание. Забудьте о неоновых экспериментах: на пике снова естественность, но в необычных интерпретациях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) летний блеск волос

В моду возвращаются глубокие каштановые, мягкие блонды и благородные рыжие тона. Каждый из них будто вдохновлён самой природой — золотом листвы, пряными специями и бархатной глубиной леса.

Блонд "поцелованный солнцем"

Стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди снова на волне. Лёгкое мелирование в тёплых тонах с мягкими солнечными бликами придаёт волосам сияние и выглядит максимально естественно. Такой блонд будто подсвечивает лицо изнутри.

Соболиный оттенок

Густой и благородный цвет, напоминающий мягкий мех. Коричневые оттенки этого спектра выглядят натурально и просты в уходе. Отличный выбор для брюнеток, которые хотят свежести без радикальных перемен.

Тёмный мёд

Блондинкам, которые осенью тянутся к более глубоким тонам, подойдёт тёмный мёд. В нём соединяются мягкость и теплотa, что особенно актуально для холодного времени года. Этот оттенок требует мастерства колориста, чтобы игра света и глубины выглядела дорого.

Насыщенный шоколад

Тёмный, но не мрачный — шоколад с пряными подтонами станет идеальным компромиссом между шатеном и каштаном. Добавить глубины можно холодными нотами и глянцевым блеском.

Яблочный сидр

Оттенок с золотисто-янтарными и бронзовыми переливами напоминает тёплый напиток у камина. Лучше всего раскрывается в технике балаяжа, создавая мягкий многотонный эффект.

Красная медь

Осень без рыжих тонов невозможна. В этом сезоне они варьируются от клубничного блонда до глубокого каштанового с медным отливом. Ключ — подобрать оттенок под естественный тон кожи, чтобы он подчеркнул черты и добавил яркости.

Шоколадно-карамельный вихрь

Мелирование карамельными бликами — быстрый способ "оживить" тёмные волосы. На каштановой базе они дают объём и игру, а на других оттенках добавляют мягкости и роскоши.

Уточнения

