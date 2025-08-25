Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шарик из фольги в стиральной машине устраняет статическое электричество на одежде
Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала
Лавровый лист выделяет вещества, убивающие бактерии и нейтрализующие запах
Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне
Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения
В Госдуме объяснили намерение главы Польши приравнять бандеровскую символику к фашистской
Питание долгожителей связано с минимальным употреблением мяса и сахара
Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей
Душ стал оружием против старости: секреты, которые скрывали

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Моя семья » Красота и стиль

Джинсы долгие годы считались универсальной вещью, но этой осенью они неожиданно уступают позиции. Мода готовит новые правила, и гардероб без привычного денима перестаёт казаться чем-то немыслимым.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Почему джинсы теряют актуальность

Классический синий деним больше не воспринимается как символ повседневного стиля. Осенью дизайнеры делают ставку на альтернативы, которые выглядят свежо, удобно и помогают собрать образ с характером.

Что приходит на смену

  • Кожаные брюки — смелый выбор, который сразу делает образ ярче. Они универсальны и подходят и под свитер, и под жакет.
  • Широкие тканевые штаны — легкость и комфорт для тех, кто устал от жёсткости джинсовой ткани.
  • Клёш и палаццо — ностальгия по 70-м и одновременно тренд 2025 года.
  • Вельветовые модели — уютная фактура для прохладных дней.
  • Юбки миди и макси — альтернатива для тех, кто хочет женственности без потери практичности.

Как адаптировать гардероб

Отказ от джинсов не значит, что нужно выбросить весь деним. Главное — сместить акцент. Добавив хотя бы один из трендовых вариантов, вы сделаете образы разнообразнее. Осенью стоит играть на фактурах: сочетать кожу с шерстью, вельвет с кашемиром, легкие ткани с массивной обувью.

В чём секрет тренда

Уход от джинсов — это не только про моду, но и про ощущение свободы. Осень даёт возможность экспериментировать: пробовать новые силуэты и находить комфорт там, где раньше был только привычный деним.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Шарик из фольги в стиральной машине устраняет статическое электричество на одежде
Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала
Дарья Воронкова: Красивые съемки беременности и родов меняют к лучшему культуру родительства
Лавровый лист выделяет вещества, убивающие бактерии и нейтрализующие запах
В Австрии назвали Украину угрозой энергобезопасности Европы
Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне
Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения
В Госдуме объяснили намерение главы Польши приравнять бандеровскую символику к фашистской
Питание долгожителей связано с минимальным употреблением мяса и сахара
Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.