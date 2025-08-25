Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы долгие годы считались универсальной вещью, но этой осенью они неожиданно уступают позиции. Мода готовит новые правила, и гардероб без привычного денима перестаёт казаться чем-то немыслимым.
Классический синий деним больше не воспринимается как символ повседневного стиля. Осенью дизайнеры делают ставку на альтернативы, которые выглядят свежо, удобно и помогают собрать образ с характером.
Отказ от джинсов не значит, что нужно выбросить весь деним. Главное — сместить акцент. Добавив хотя бы один из трендовых вариантов, вы сделаете образы разнообразнее. Осенью стоит играть на фактурах: сочетать кожу с шерстью, вельвет с кашемиром, легкие ткани с массивной обувью.
Уход от джинсов — это не только про моду, но и про ощущение свободы. Осень даёт возможность экспериментировать: пробовать новые силуэты и находить комфорт там, где раньше был только привычный деним.
Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.
