Лаки с биотином: новая формула маникюра, которая укрепляет ногти изнутри

Моя семья » Красота и стиль

Маникюр — это больше, чем просто красота. Сегодня тренд смещается в сторону средств, которые не только украшают ногти, но и ухаживают за ними. Лаки с биотином стали находкой для тех, кто мечтает о стойком покрытии и крепкой ногтевой пластине одновременно.

Блестящий лак для ногтей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Блестящий лак для ногтей

Что такое биотин и почему он важен

Биотин — это витамин B7, известный как «витамин красоты». Он укрепляет ногтевую пластину, предотвращает её расслоение и ускоряет рост. В составе лака он работает изнутри: помогает ногтям оставаться прочными, даже если вы регулярно носите цветное покрытие.

Как работают лаки с биотином

  • Укрепляют ногти, уменьшая ломкость.
  • Создают защитный барьер от внешних повреждений.
  • Делают покрытие более стойким и гладким.
  • Подходят для регулярного использования, не перегружая ногти.

Кому подойдут

Лаки с биотином особенно актуальны для тех, чьи ногти склонны к ломкости и истончению. Они подходят как для самостоятельного покрытия, так и в качестве базы под цветной лак. Такой продукт станет идеальным выбором для женщин, которые ценят уход и стиль в одном флаконе

Маникюр с биотином — это не только красота, но и реальная забота о здоровье ногтей. Теперь лак — это не просто аксессуар, а полноценный уходовый продукт.

Уточнения

Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин H, витамин B7) — водорастворимый витамин группы B.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
