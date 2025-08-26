Лаки с биотином: новая формула маникюра, которая укрепляет ногти изнутри

Маникюр — это больше, чем просто красота. Сегодня тренд смещается в сторону средств, которые не только украшают ногти, но и ухаживают за ними. Лаки с биотином стали находкой для тех, кто мечтает о стойком покрытии и крепкой ногтевой пластине одновременно.
Биотин — это витамин B7, известный как «витамин красоты». Он укрепляет ногтевую пластину, предотвращает её расслоение и ускоряет рост. В составе лака он работает изнутри: помогает ногтям оставаться прочными, даже если вы регулярно носите цветное покрытие.
Лаки с биотином особенно актуальны для тех, чьи ногти склонны к ломкости и истончению. Они подходят как для самостоятельного покрытия, так и в качестве базы под цветной лак. Такой продукт станет идеальным выбором для женщин, которые ценят уход и стиль в одном флаконе
Маникюр с биотином — это не только красота, но и реальная забота о здоровье ногтей. Теперь лак — это не просто аксессуар, а полноценный уходовый продукт.
Биоти́н (кофермент R, иногда называют витамин H, витамин B7) — водорастворимый витамин группы B.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.