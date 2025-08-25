Шалфей лечит голову от главного страха — увидеть себя старше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Первый седой волос может появиться и в двадцать, и в пятьдесят — и почти никто не встречает его с радостью. Но есть способ помочь волосам сохранить естественный цвет без химии.

Красота зрелости и седины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота зрелости и седины

Травяной секрет против седины

Седина появляется, когда организм вырабатывает меньше меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. Один простой природный ингредиент способен замедлить этот процесс. Это шалфей — ароматная трава, знакомая каждому по кухне и лечебным чаям.

Как шалфей влияет на волосы

Растение укрепляет кожу головы, регулирует выработку жира и предотвращает чрезмерное выпадение волос. Антиоксиданты, которыми богат шалфей, борются со свободными радикалами и снижают окислительный стресс — ещё одну из причин раннего поседения. В результате волосы становятся более живыми, приобретают блеск и сохраняют природный оттенок.

Натуральный отвар для ухода

Чтобы использовать шалфей, достаточно приготовить свежий отвар:

  • взять стакан сухих или свежих листьев;
  • залить их двумя стаканами кипящей воды и варить 15 минут;
  • настоять полчаса, затем процедить;
  • втереть в волосы и оставить на 30 минут;
  • смыть водой.

Процедуру можно повторять раз в неделю. Уже через несколько применений волосы выглядят плотнее и темнее, а регулярное использование помогает замедлить седину.

Шалфей на грядке

Лучше всего иметь под рукой собственный куст шалфея. Растение неприхотливо: любит солнечные места, лёгкую почву и умеренный полив. Его можно вырастить из семян или черенков. На зиму достаточно прикрыть землю лапником или соломой, и многолетник успешно переживёт холод.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
