Макияж, который работает против морщин: правила и акценты

Красота и стиль

Возраст — не повод отказываться от косметики. Наоборот, именно макияж способен освежить лицо, скрыть усталость и подчеркнуть индивидуальность. Главное — правильно адаптировать привычные техники под изменившиеся потребности кожи.

Девушка наносит румяна
Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg
Девушка наносит румяна

Уход перед макияжем

Любой макияж начинается с хорошего ухода. Ни один тональный крем не будет выглядеть естественно на сухой коже.

"Перед нанесением макияжа используйте увлажняющий крем и сыворотку. Иногда стоит добавить праймер с лёгким лифтинг-эффектом — он смягчит морщинки и создаст ровное покрытие", — говорит визажист.

Лёгкий тон вместо маски

Плотный тональный крем только подчёркивает морщины. Для возрастной кожи лучше подойдут увлажняющие текстуры с лёгким сиянием. Достаточно одного тонкого слоя, а отдельные зоны можно проработать консилером.

Коррекция зоны под глазами

Темные круги становятся заметнее с возрастом.

"Выбирайте консилер лёгкой текстуры с подсвечивающим эффектом, наносите тонко и растушёвывайте мягкими движениями. Так взгляд будет открытым и свежим", — отмечает эксперт.

Брови как естественный лифтинг

Редкие брови придают лицу уставший вид. Лёгкая коррекция тенями или карандашом в натуральных оттенках возвращает выразительность и визуально подтягивает лицо.

Макияж глаз: мягкость и свет

Тёмные матовые тени утяжеляют взгляд, а светлые сатиновые оттенки — наоборот, освежают. Подойдут золотистые, розовые или бежевые тона. Подводку лучше наносить ближе к ресницам и слегка растушёвывать.

Акцент на губы

Яркие матовые помады делают губы тоньше. Оптимальны увлажняющие текстуры с лёгким блеском или сатином. Нюдовые и ягодные оттенки придают губам объём, а тонкий карандаш помогает сохранить чёткий контур.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
