Секрет сияющей кожи офисных девушек — кремы с лютеином от синего света

Кремы с лютеином признаны новым средством профилактики фотостарения

Мы проводим всё больше времени перед экранами смартфонов и ноутбуков, а это значит — кожа получает новую нагрузку: воздействие синего света. Учёные утверждают, что HEV-излучение ускоряет старение и делает кожу тусклой. Решение? Кремы с лютеином, антиоксидантом, который уже называют щитом от «экранного стресса».

Женщина наносит крем

Что такое лютеин и зачем он коже

Лютеин — это натуральный каротиноид, известный как «витамин для глаз». Но последние исследования доказали: он также защищает клетки кожи от повреждений, вызванных синим светом. В составе кремов лютеин нейтрализует свободные радикалы, сохраняет упругость и поддерживает естественный тон.

Как работают кремы с лютеином

Снижают тусклость кожи после долгой работы за компьютером

Предотвращают появление пигментации и мелких морщин

Повышают эластичность за счёт антиоксидантной активности

Делают цвет лица свежим и ровным

Кому подойдут

Кремы с лютеином — находка для жителей мегаполисов, офисных сотрудников и всех, кто ежедневно проводит часы перед экранами. Они особенно полезны для профилактики раннего фотостарения.

Лютеин в косметике — это новый уровень защиты кожи от цифровой нагрузки. Такой крем станет вашим помощником в борьбе за сияющий цвет лица и молодость, несмотря на часы онлайн.

Уточнения

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

