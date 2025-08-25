Мы проводим всё больше времени перед экранами смартфонов и ноутбуков, а это значит — кожа получает новую нагрузку: воздействие синего света. Учёные утверждают, что HEV-излучение ускоряет старение и делает кожу тусклой. Решение? Кремы с лютеином, антиоксидантом, который уже называют щитом от «экранного стресса».
Лютеин — это натуральный каротиноид, известный как «витамин для глаз». Но последние исследования доказали: он также защищает клетки кожи от повреждений, вызванных синим светом. В составе кремов лютеин нейтрализует свободные радикалы, сохраняет упругость и поддерживает естественный тон.
Кремы с лютеином — находка для жителей мегаполисов, офисных сотрудников и всех, кто ежедневно проводит часы перед экранами. Они особенно полезны для профилактики раннего фотостарения.
Лютеин в косметике — это новый уровень защиты кожи от цифровой нагрузки. Такой крем станет вашим помощником в борьбе за сияющий цвет лица и молодость, несмотря на часы онлайн.
Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.