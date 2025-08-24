Крем для глаз играет с возрастом: один ингредиент решает всё

Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тёмные круги, отёки, сухость и первые морщинки — именно в зоне вокруг глаз появляются самые заметные признаки усталости и возраста. Неудивительно, что кремы для глаз остаются в центре внимания. Да, их нередко считают "переоценёнными", но при правильном выборе они реально помогают улучшить состояние кожи.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей

Главное — понимать, что универсальной формулы пока не придумали. Один крем не решит все проблемы сразу, поэтому важно выбрать средство под конкретный запрос.

Отёки

Отёчность чаще всего связана с задержкой жидкости и нарушением микроциркуляции. В составе крема ищи кофеин, экстракт зелёного чая, ниацинамид и пептиды. Эти вещества снимают воспаление и помогают коже "проснуться".

Отёчность чаще всего связана с задержкой жидкости и нарушением микроциркуляции. В составе крема ищи кофеин, экстракт зелёного чая, ниацинамид и пептиды. Эти вещества снимают воспаление и помогают коже "проснуться". Тёмные круги

Причины бывают разные: от генетики и усталости до гиперпигментации. Для борьбы подойдут витамин С, ниацинамид и экстракт солодки — они осветляют кожу и регулируют выработку меланина.

Причины бывают разные: от генетики и усталости до гиперпигментации. Для борьбы подойдут витамин С, ниацинамид и экстракт солодки — они осветляют кожу и регулируют выработку меланина. Морщины и тонкие линии

Здесь в помощь ретинол, пептиды, церамиды и гиалуроновая кислота. Вместе они укрепляют барьер кожи и борются с признаками старения. Использовать такие кремы лучше вечером, а днём обязательно добавлять солнцезащиту.

Здесь в помощь ретинол, пептиды, церамиды и гиалуроновая кислота. Вместе они укрепляют барьер кожи и борются с признаками старения. Использовать такие кремы лучше вечером, а днём обязательно добавлять солнцезащиту. Сухость и стянутость

Для этой проблемы подойдут насыщенные формулы с церамидами, жирными кислотами и компонентами, которые восстанавливают липидный слой и удерживают влагу.

Создание идеальной рутины — задача не из простых, но кожа вокруг глаз требует особой заботы. Именно активные ингредиенты в составе и правильный выбор средства делают уход эффективным.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

