Крем для глаз играет с возрастом: один ингредиент решает всё

Красота и стиль

Тёмные круги, отёки, сухость и первые морщинки — именно в зоне вокруг глаз появляются самые заметные признаки усталости и возраста. Неудивительно, что кремы для глаз остаются в центре внимания. Да, их нередко считают "переоценёнными", но при правильном выборе они реально помогают улучшить состояние кожи.

Уход за кожей
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей

Главное — понимать, что универсальной формулы пока не придумали. Один крем не решит все проблемы сразу, поэтому важно выбрать средство под конкретный запрос.

  • Отёки
    Отёчность чаще всего связана с задержкой жидкости и нарушением микроциркуляции. В составе крема ищи кофеин, экстракт зелёного чая, ниацинамид и пептиды. Эти вещества снимают воспаление и помогают коже "проснуться".
  • Тёмные круги
    Причины бывают разные: от генетики и усталости до гиперпигментации. Для борьбы подойдут витамин С, ниацинамид и экстракт солодки — они осветляют кожу и регулируют выработку меланина.
  • Морщины и тонкие линии
    Здесь в помощь ретинол, пептиды, церамиды и гиалуроновая кислота. Вместе они укрепляют барьер кожи и борются с признаками старения. Использовать такие кремы лучше вечером, а днём обязательно добавлять солнцезащиту.
  • Сухость и стянутость
    Для этой проблемы подойдут насыщенные формулы с церамидами, жирными кислотами и компонентами, которые восстанавливают липидный слой и удерживают влагу.

Создание идеальной рутины — задача не из простых, но кожа вокруг глаз требует особой заботы. Именно активные ингредиенты в составе и правильный выбор средства делают уход эффективным.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
