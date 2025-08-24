Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Парфюм теряет голос: ошибки, которые крадут запах быстрее ветра

Как продлить стойкость парфюма: советы по нанесению и хранению
Моя семья » Красота и стиль

Знакомо чувство, когда любимый парфюм исчезает быстрее, чем хотелось бы? Даже если потратил время и деньги на "свой" запах, он всё равно улетучивается. Но есть маленькие хитрости, которые помогут продлить его жизнь и сделать аромат частью твоего имиджа и уверенности.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Что мешает аромату держаться

Одна из частых ошибок — привычка растирать запястья после нанесения. В этот момент молекулы разрушаются, и запах теряет насыщенность.

Как продлить стойкость

  • Наноси после душа. Влажная кожа с раскрытыми порами лучше "вбирает" аромат, делая его заметнее и долговечнее.
  • Не забывай об увлажнении. Сухая кожа не удерживает запах. Используй лосьон или масло — лучше с нейтральным ароматом или из той же линии, что и парфюм.
  • Выбирай пульсирующие точки. Запястья, шея, область за ушами, сгиб локтя — эти зоны излучают тепло, которое помогает парфюму раскрываться постепенно.
  • Добавь каплю на волосы. Лёгкий спрей на пряди задержит аромат дольше. Но избегай корней — спирт сушит кожу головы.
  • Храни правильно. Флакон не любит солнце и перепады температуры. Держи его в прохладном, тёмном месте, плотно закрытым, чтобы не испарялись масла.

Эти простые действия превращают аромат в невидимый аксессуар, который будет сопровождать тебя весь день.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
