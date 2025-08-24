Ресницы обманывают гравитацию: секрет кроется в простом продукте

Соцсети всё чаще обсуждают новый бьюти-тренд: ресницы становятся гуще и выглядят ухоженными всего с одним средством. И это не тушь и не накладные ресницы. Секрет прост — средство, которое давно стоит в ванной у большинства.
Вазелин известен как универсальное средство для кожи, но у него есть и другое свойство. При регулярном применении на ресницы он создаёт эффект лёгкого лифтинга, усиливает изгиб и придаёт им ухоженный вид.
По словам специалистов, вазелин не стимулирует рост ресниц, но способен:
"Вазелин может снизить потерю ресниц и сохранить их здоровье", — отмечает доктор Леви.
Чтобы средство работало, важно применять его аккуратно:
Перед сном обязательно смойте вазелин детским шампунем или мягким гелем для очищения.
Ежедневно использовать вазелин не стоит, чтобы избежать раздражений. Но как часть "лечебного" ухода для ресниц это средство может стать отличным помощником.
