Ресницы обманывают гравитацию: секрет кроется в простом продукте

Вазелин творит чудеса: ресницы становятся гуще без туши

Соцсети всё чаще обсуждают новый бьюти-тренд: ресницы становятся гуще и выглядят ухоженными всего с одним средством. И это не тушь и не накладные ресницы. Секрет прост — средство, которое давно стоит в ванной у большинства.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глаз

Главный герой — вазелин

Вазелин известен как универсальное средство для кожи, но у него есть и другое свойство. При регулярном применении на ресницы он создаёт эффект лёгкого лифтинга, усиливает изгиб и придаёт им ухоженный вид.

По словам специалистов, вазелин не стимулирует рост ресниц, но способен:

увлажнять волоски и защищать их от пересыхания,

уменьшать ломкость и выпадение,

продлевать "жизнь" каждой ресницы.

"Вазелин может снизить потерю ресниц и сохранить их здоровье", — отмечает доктор Леви.

Как правильно использовать

Чтобы средство работало, важно применять его аккуратно:

Очистите веки мягким средством.

Нанесите на ресницы крошечное количество вазелина — чистыми руками или стерильной щёточкой.

Лёгкими движениями расчешите ресницы вверх.

Лучший момент для процедуры — после душа, когда волоски слегка влажные.

Перед сном обязательно смойте вазелин детским шампунем или мягким гелем для очищения.

Важные нюансы

Ежедневно использовать вазелин не стоит, чтобы избежать раздражений. Но как часть "лечебного" ухода для ресниц это средство может стать отличным помощником.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

